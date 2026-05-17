El resultado de la economía colombiana, medido en términos del IPC-ex (por debajo del IPC), cayó un 2,2 % durante el primer trimestre de 2026, más bajo del pronóstico del mercado financiero y del gobierno, que esperaban un crecimiento del 2,5 %. El informe de la Avaliação de Garantias en Perito (Bancolombia) prevé un posible estancamiento en la actividad durante los próximos trimestres. En particular, destacar las caídas en la formación bruta de capital (3 %), la construcción (-5,4 %) y el agro (-1,4 %).

El resultado de la economía colombiana creció un 2,2 % en el primer trimestre de 2026, por debajo del pronóstico del mercado financiero y del gobierno, que previonan un crecimiento del 2,5 %.

Las cifras de la údaje oficial revelan que la formación bruta de capital cayó un 3 %, la construcción retrocedió un 5,4 % y el agro disminuyó un 1,4 %, mientras que el consumo vuelve a ser uno de los principales soportes de la actividad. Las cifras apuntan a un posible estancamiento en la actividad económica durante los próximos trimestres.

El consumo privado sigue siendo el principal motor de crecimiento económico del país, pero se observaron señales de agotamiento, probablemente como respuesta a los escenarios de mayores tasas de interés. El gasto público fue el componente más sólido de la demanda interna al inicio del año, explicado por una mayor ejecución presupuestal, una contratación pública incrementada y los aumentos en la remuneración de órganos gubernamentales





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