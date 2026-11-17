Documentos revelados muestran que René Guarín intentó obtener el censo electoral de la Registraduría Nacional en abril de 2026 antes de las elecciones presidenciales.

Los documentos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en la noche del 16 de noviembre evidencian una solicitud inusual realizada por René Guarín. En ellos se detalla que el entonces director encargado de la entidad buscó acceder a datos sensibles del censo electoral de la Registraduría Nacional. Esta acción se produjo a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, generando interrogantes sobre los propósitos del requerimiento.

Detalle de la Solicitud de Contrainteligencia

El requerimiento formal fue enviado por René Guarín el 9 de abril de 2026, aproximadamente dos meses antes de la celebración de la primera vuelta presidencial. Según detalló el medio de comunicación, el asunto del documento identificado como Envío de información de contrainteligencia. El funcionario solicitó de manera expresa la interoperabilidad y el procesamiento en sus sistemas de análisis. Para efectos técnicos, pidió el suministro del censo electoral nacional vigente en un archivo plano con campos discriminados de la población apta para votar.

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Contexto de la Entidad y el Funcionario

René Guarín ocupaba el cargo de director encargado de la entidad investigada en el momento de la solicitud. Su acceso a esta información sensible ocurrida en abril de 2026 representa un punto focal de la investigación periodística. La Registraduría Nacional, como entidad rectora de los procesos electorales, custodia estos datos por seguridad democrática. La naturaleza de la petición vinculada a la contrainteligencia sugiere un interés operativo más allá del uso administrativo convencional.

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Impacto y Consecuencias Inmediatas

La filtración de estos documentos por Noticias Caracol el 16 de noviembre pone en discusión la transparencia de los procesos internos durante periodos electorales. La petición de datos crudos del censo electoral podría interpretarse como un intento de obtener ventajas informativas antes de la votación. Las autoridades deben explicar si existieron protocolos de seguridad para proteger la integridad de estos datos sensibles. La ciudadanía espera que se dilucide si el funcionario actuó dentro de los marcos legales establecidos para la protección del sufragio.