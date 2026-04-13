René Higuita comparte un mensaje de paz tras el fallecimiento de su padre: El perdón como camino a la sanación

El ídolo del fútbol colombiano, René Higuita, conmueve al país con un emotivo mensaje sobre el perdón y la sanación familiar tras la muerte de su padre. 'El Loco' comparte una reflexión profunda sobre cómo superar las heridas del pasado y encontrar la paz.

Minuto30.com - El icónico futbolista colombiano, René Higuita , recurrió a sus plataformas sociales este lunes para comunicar una noticia sumamente personal y dolorosa: el deceso de su padre, Juan Antonio Zapata Muñoz. Pero, más allá de la tristeza inherente al duelo, el exarquero de la Selección Colombia y del Atlético Nacional conmovió al país con un emotivo mensaje centrado en la sanación familiar. En una publicación que destilaba sinceridad, Higuita insinuó que su relación con su progenitor estuvo signada por el sufrimiento y la lejanía en el pasado, pero celebró haber tenido la oportunidad de reencontrarse y conceder el perdón antes del adiós definitivo. Un mensaje que inspira y que transmite esperanza a quienes enfrentan situaciones similares.

A través de su cuenta en X, 'El Loco' compartió una reflexión que caló hondo entre sus seguidores, brindando una valiosa lección sobre cómo abordar las fisuras familiares: 'Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor.' Esta declaración, llena de sabiduría, resuena con aquellos que han experimentado conflictos familiares y buscan la reconciliación. Higuita, con su característica franqueza, abre una ventana a la posibilidad de sanar heridas y encontrar la paz incluso en momentos de gran dolor. La valentía de compartir esta experiencia personal demuestra la fortaleza de un hombre que, a pesar de las adversidades, prioriza el amor y el perdón. La publicación de Higuita no solo es un homenaje a su padre, sino también un llamado a la reflexión y a la acción para aquellos que desean cerrar círculos y construir relaciones más saludables.

Higuita concluyó su mensaje haciendo hincapié en que su intención, al compartir esta reflexión públicamente, es ofrecer consuelo a aquellas personas que atraviesan circunstancias semejantes y consideran que es imposible sanar el vínculo con sus padres. El exjugador enfatizó que perdonar, 'aun cuando causó un profundo dolor', no es un acto que solo beneficia a quien se va, sino que se transforma en la auténtica 'libertad para quien se queda'. Este cierre es un testimonio de la importancia del perdón para la propia liberación y la construcción de un futuro más luminoso. La actitud de Higuita demuestra que el amor y el perdón pueden trascender el tiempo y las heridas del pasado, y que siempre existe la posibilidad de encontrar la paz y la reconciliación, incluso en los momentos más difíciles. Su mensaje es un faro de esperanza para quienes buscan la sanación familiar y un recordatorio de que el amor, a pesar de las dificultades, siempre prevalece.





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