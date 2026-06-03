Renovación de licencia de conducción en Colombia para mayores de 65 años: requisitos y normativa vigente

Explicación detallada sobre los requisitos y el proceso de renovación de la licencia de conducción en Colombia para personas mayores de 65 años, incluyendo evaluaciones médicas, registro en el RUNT y categorías de licencia.

En Colombia, la normativa de tránsito no establece una edad máxima fija para conducir, lo que significa que las personas mayores de 65 años pueden renovar su licencia de conducción siempre que demuestren, mediante evaluaciones médicas, que mantienen las capacidades físicas, mentales y motrices necesarias para hacerlo de forma segura.

Este criterio, basado en la aptitud y no en la edad cronológica, está sustentado en la Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte, que exige la aprobación de rigurosos controles en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Estos centros evalúan aspectos como la visión, la audición, la coordinación motriz, el estado físico general y la salud mental del solicitante, considerando también el uso correcto de ayudas como gafas o audífonos si son necesarios.

Además, el resultado positivo de esta evaluación debe quedar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), un paso indispensable para que el organismo de tránsito pueda proceder con la emisión de la licencia renovada. Cualquier inconsistencia en este registro bloquea el trámite hasta que se subsane. Los requisitos administrativos adicionales incluyen estar inscrito en el RUNT, presentar el documento de identidad y no tener multas o comparendos pendientes.

La frecuencia de renovación varía según la categoría de la licencia: para categorías A y B (automóviles y motocicletas) para conductores particulares, la vigencia es de diez años si el titular tiene menos de 60 años. Al cumplir 60 años, el período se reduce, aunque la normativa no especifica una nueva duración exacta en el texto subyacente, se entiende que requiere evaluaciones médicas más frecuentes.

Para licencias de servicio público (categoría C y otras), la renovación debe realizarse cada tres años, sin importar la edad. Si el conductor no renueva en ese plazo, debe repetir las evaluaciones médicas para obtener una certificación vigente y así continuar el proceso.

Las tarifas asociadas, como las de los exámenes médicos, varían según la ciudad y el tipo de vehículo; por ejemplo, en Bogotá los valores de referencia para 2026 rondan los 128.700 pesos para automóvil y 222.100 pesos para motocicleta. Es fundamental destacar que, si bien la edad no es un factor de exclusión automática, la ley colombiana prioriza la seguridad vial al condicionar la renovación a la aptitud certificada.

Esto implica que un conductor mayor de 65 años, y en realidad cualquier conductor, debe someterse a estos controles periódicos para verificar que sus condiciones sensoriales y cognitivas siguen siendo adecuadas para la conducción. El proceso, por tanto, se centra en capacidades funcionales más que en un número cronológico. La exigencia de que la certificación médica esté registrada en el RUNT garantiza transparencia y trazabilidad en el sistema de tránsito.

Cualquier persona que enfrente dificultades para cumplir estos requisitos podría ver denegada su renovación, independientemente de su edad, mientras que quien los apruebe podrá seguir ejerciendo la actividad, bajo el principio de igualdad ante la ley y en aras de proteger a todos los usuarios de las vías





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