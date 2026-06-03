Renovación de licencia de conducción para mayores de 65 años en 2026: requisitos y exámenes médicos obligatorios

A partir de 2026, los conductores colombianos mayores de 65 años deberán renovar su licencia con exámenes médicos obligatorios que evalúen su capacidad física y mental para conducir de forma segura. Conoce los requisitos, periodicidad y costos del trámite.

El Ministerio de Transporte de Colombia ha establecido nuevas normativas para la renovación de licencias de conducción en 2026, dirigidas específicamente a conductores mayores de 65 años.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad vial mediante evaluaciones médicas obligatorias que verifiquen las condiciones físicas, mentales y psicomotrices de los solicitantes. A diferencia de años anteriores, la renovación ya no dependerá únicamente del pago de derechos, sino que requerirá una certificación médica formal que acredite la aptitud para conducir. Las autoridades de tránsito recordaron que el proceso no es automático y que cada postulante debe cumplir con los estándares definidos por la ley.

La certificación médica deberá ser cargada en la plataforma oficial de la autoridad de tránsito; de lo contrario, no se podrá expedir la licencia renovada. Las valoraciones médicas evalúan capacidades esenciales como la visión, audición y tiempo de reacción, y en algunos casos se verifica el uso correcto de ayudas visuales o auditivas. Estos controles tienen como objetivo asegurar que los conductores mantengan la capacidad de reaccionar adecuadamente ante situaciones de tránsito, reduciendo así el riesgo de accidentes.

La periodicidad de la renovación varía según la edad y el tipo de licencia. Para conductores particulares de categorías A, B y C, la renovación será cada cinco años a partir de los 65 años. En el caso de los mayores de 80 años, el trámite debe realizarse anualmente, lo que implica presentar cada año los exámenes médicos correspondientes. Para conductores de servicio público (categoría C), la renovación también será anual después de los 80 años.

Es importante destacar que la vigencia de la licencia no depende exclusivamente de la edad, sino de la capacidad del conductor de demostrar que conserva las condiciones físicas y mentales exigidas por la normativa. Además, una vez aprobados los exámenes médicos, la autoridad de tránsito otorgará un certificado de aptitud con una validez máxima de seis meses. Si el conductor no completa el proceso de renovación dentro de ese plazo, deberá repetir las evaluaciones para obtener una nueva certificación válida.

En cuanto a los costos, el valor aproximado de la renovación es de 128.700 pesos para licencias de automóvil y de 222.100 pesos para licencias de motocicleta. Estos montos pueden variar según la ciudad, los ajustes locales y los costos adicionales de las valoraciones médicas requeridas. Los requisitos generales incluyen: presentar la cédula de ciudadanía, el formulario de solicitud diligenciado, la certificación médica vigente, y pagar los derechos de renovación correspondientes.

El proceso puede realizarse en los centros de atención de tránsito autorizados o a través de la plataforma en línea, siempre que se adjunten todos los documentos. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que inicien con anticipación el trámite, evitando multas o sanciones por conducción con licencia vencida. Con estas medidas, el gobierno busca equilibrar la movilidad de las personas mayores con la seguridad de todos los actores viales





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Renovación Licencia Conducción Conductores Mayores 65 Años Exámenes Médicos Obligatorios Seguridad Vial Colombia Normativas Tránsito 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elecciones 2026: voces rechazan palabras del presidente PetroVoces de todos los sectores se han pronunciado en contra de las palabras del presidente Gustavo Petro, quien desconoció los resultados y la victoria de Abelardo De La Espriella en la primera vuelta de las elecciones 2026.

Read more »

Elecciones 2026: El endeble motivo del Gobierno para impugnar el preconteoUn estudio que indica votaciones atípicas en 251 mesas situadas en Medellín, Bogotá y consulados, especialmente el de Orlando, estaría detrás de la decisión del presidente Gustavo Petro.

Read more »

Elecciones 2026: Defensora Iris Marín pidió respetar la democracia y los resultadosLa entidad acompañó la jornada y entregó su balance en materia de seguridad.

Read more »

Este fue el departamento con mayor participación en las elecciones presidenciales 2026: ¿Quién ganó?El pasado domingo 31 de mayo, alrededor de 23,978,304 colombianos votaron durante los comicios presidenciales, los cuales tuvieron como principales protagonistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, los mismos que se disputarán la segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio.

Read more »