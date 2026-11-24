Colombia renueva contratos por diez años con la Federación Nacional de Cafeteros. Este acuerdo garantiza la continuidad del Fondo Nacional del Café y asegura el apoyo financiero crucial para los productores ante la crisis climática y económica.

La caficultura colombiana enfrenta una tormenta perfecta de desafíos económicos y climáticos que ponen en riesgo la viabilidad de miles de fincas en todo el territorio nacional. Durante los últimos dieciocho meses, el sector ha sufrido el impacto directo de la revaluación del peso, lo que ha generado una pérdida aproximada de 814.000 pesos por cada carga de café vendido. Esta disminución en los ingresos se suma a los rigores de fenómenos climáticos como La Niña y El Niño, los cuales han alterado drásticamente las floraciones y reducido la productividad en las regiones productoras.

En este contexto de incertidumbre económica y ambiental, se ha consolidado un hito histórico mediante la renovación de los contratos de administración del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios del Café por un período de diez años. Este acuerdo, firmado recientemente con la presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Agricultura, Indalecio Dangond, representa una garantía de estabilidad institucional para más de 550.000 familias cafeteras que dependen de este modelo organizativo.

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Resiliencia Climática y Ciencia Aplicada

La existencia de la Federación Nacional de Cafeteros ha demostrado ser indispensable para la supervivencia del sector, ya que ningún productor individual podría financiar la ciencia necesaria para resistir las adversidades climáticas o gestionar la logística en zonas remotas. La contribución de Cenicafé se mide directamente en la capacidad de mitigación de crisis, evidenciado en la reducción del impacto de La Niña. Entre 2008 y 2010, el fenómeno redujo la producción nacional en un 45%, mientras que entre 2021 y 2023, con las mismas condiciones, la caída fue apenas del 8%.

Este avance tecnológico y científico no ha sido financiado únicamente por la contribución cafetera tradicional, la cual ha呈现ado un comportamiento deficitario para cumplir con los bienes públicos necesarios. La Federación ha debido cerrar brechas significativas utilizando recursos propios de sostenibilidad, austeridad e innovación. Las empresas del sistema han jugado un papel crucial en este equilibrio financiero, asegurando que la investigación y la asistencia técnica continúen operando con eficacia.

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Equilibrio Financiero y Compensación Social

La estructura financiera del sistema cafetero ha requerido un esfuerzo considerable para mantener la estabilidad. Entre 2016 y 2026, la inversión en bienes públicos alcanzó los 4,5 billones de pesos, creciendo a una tasa anual del 6,1%. En contraste, la contribución de los productores creció a un 3,3% anual, una cifra inferior a la inflación, generando un déficit que pasó de 7.000 millones de pesos en 2016 a 119.000 millones en 2025.

Para compensar este vacío, el sistema ha movilizado recursos significativos a través de las regalías de Juan Valdez, que sumaron 324.000 millones de pesos, y las utilidades de Buencafé, que superaron los 1,2 billones. Estos fondos han sostenido la inversión en bienes públicos e incluso han permitido absorber obligaciones derivadas de la Flota Mercante Grancolombiana, un costo que ascendió a 707.000 millones de pesos para el Fondo durante el mismo periodo.

Garantía de Compra y Respuesta ante Crisis

La garantía de compra ha sido un instrumento fundamental para proteger los ingresos de los agricultores. Este mecanismo respaldó adquisiciones por valor de 21,6 billones de pesos y mantuvo la disciplina en el mercado. Un estudio de la Universidad de los Andes demostró que sin este instrumento, los caficultores podrían recibir hasta un 20% menos por su producción, evidenciando la importancia crítica de la federación para la competitividad.

La capacidad de respuesta del sistema se puso a prueba recientemente cuando 17 cooperativas entraron en crisis debido a incumplimientos en ventas a futuro. Gracias al Plan de Acción Solidario, reconocido por la Contraloría, se protegió la garantía de compra y se mantuvo indemne al Fondo. A finales de 2024, ante la retirada de varios compradores por falta de capital, la Federación giró 1,8 billones de pesos en solo dos meses, evitando el colapso del mercado local y asegurando la continuidad del comercio cafetero nacional.