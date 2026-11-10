Renovación del Parque Principal de San Antonio de Pereira en Rionegro

La Alcaldía invirtió $6.552 millones en la renovación del parque de San Antonio de Pereira, restaurando patrimonio histórico y naturaleza en Rionegro.

Residentes y visitantes de San Antonio de Pereira, ubicado en el municipio de Rionegro, celebraron la finalización de la renovación integral de su parque principal. Este espacio emblemático, considerado uno de los lugares más representativos del corregimiento, ha recuperado su esplendor histórico mediante una intervención que priorizó la conservación de su identidad cultural.

La Alcaldía de Rionegro detalló que las obras ejecutadas para este proyecto tuvieron una inversión total de $6.552 millones. El objetivo central de la administración municipal fue recuperar la esencia del parque sin perder los elementos arquitectónicos y naturales que lo convierten en una visita obligada en la región oriental de Antioquia.

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Restauración de patrimonio histórico

El equipo técnico de la Alcaldía de Rionegro confirmó que durante los trabajos de renovación se restauraron meticulosamente las rejas perimetrales, las bancas de madera y sus estructuras correspondientes. Se prestó especial atención a la escultura en bronce del general José María Córdova, una pieza histórica instalada originalmente en 1920 que ahora luce conservada.

También se preservó el tradicional quiosco francés, reconocido como uno de los símbolos más reconocidos del lugar y un ícono visual de la plaza. La infraestructura moderna incluye una nueva fuente de agua elaborada en piedra Barichara, caminos renovados y mejoras en diferentes espacios públicos alrededor de la zona central.

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Hallazgos arqueológicos in situ

Durante las obras de remodelación, realizadas en mayo de 2026, los trabajadores encontraron objetos antiguos que proporcionaron información valiosa sobre la historia del lugar. Entre los hallazgos se identificaron restos de jardines antiguos, tuberías de barro, así como piezas de cerámica, vidrio y metal dispersas en el terreno.

Estos elementos arqueológicos permitieron a los expertos entender cómo era este sitio en otras épocas y documentar las transformaciones que ha experimentado a lo largo de los años. La Alcaldía aprovechó parte de las piedras del antiguo parque para integrarlas a la nueva obra, manteniendo la continuidad material del espacio.

Conservación del paisaje natural

Un aspecto crucial de la renovación fue el cuidado minucioso de los árboles y plantas que componen el paisaje del parque. Se conservaron especies centenarias como el falso pimiento, considerado uno de los árboles más antiguos del lugar, además de la ceiba rosada, el chaquiro, el arrayán y el cedro de montaña.

El entorno vegetal también incluye otras especies distintivas como el guayacán amarillo, el escobillón rojo, el tulipán africano y la palma payanesa. Estos árboles no solo forman parte de la imagen tradicional del parque, sino que ofrecen sombra natural, ayudan a mantener una temperatura agradable y sirven de refugio para diversas especies animales.

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Impacto cultural y futuro del espacio

El parque de San Antonio de Pereira tiene sus orígenes en el siglo XVII y es reconocido como uno de los lugares con mayor tradición histórica y cultural de Rionegro. En 1985, la Alcaldía de Rionegro oficializó su reconocimiento como la plaza más bonita de Antioquia, un título que refleja su valor en la memoria colectiva de los habitantes.

La administración municipal recalcó que la renovación representa una nueva oportunidad para que los residentes de San Antonio de Pereira y sus visitantes disfruten de uno de sus espacios más queridos. El objetivo es que el área vuelva a ser el escenario principal para encuentros familiares, conversaciones comunitarias y actividades culturales, asegurando su vigencia para las generaciones futuras.