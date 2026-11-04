Rentas de Juan Felipe Pedraza expone corrupción en Colombia con humor y datos

Juan Felipe Pedraza usa su cuenta Rentas para denunciar irregularidades en la contratación pública colombiana, inspirado por el legado contra la corrupción de su fallecido padre.

El joven colombiano Juan Felipe Pedraza ha ganado notoriedad en el ámbito digital a través de su cuenta Rentas, donde utiliza el humor y la investigación para denunciar presuntas irregularidades en la contratación pública de su país.

Con casi 35.000 seguidores en plataformas como X e Instagram, Pedraza ha convertido su perfil en una herramienta de veeduría ciudadana, exponiendo casos donde identifica a militantes o simpatizantes de partidos políticos que han accedido a cargos públicos sin la preparación adecuada.

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Denuncias y el legado de su padre

La trayectoria de Pedraza en la lucha contra la corrupción está profundamente ligada a la memoria de su padre, Alberto Pedraza, quien falleció en marzo de 2025 mientras cursaba una maestría en la Universidad Nacional.

El difunto Alberto fue jefe de control interno de la Alcaldía de Funza y trabajó en diversas entidades públicas en Bogotá y Cundinamarca, donde investigó casos de irregularidades como el volteo de tierras.

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Su historia incluye también labor en el sector privado y la dirección de la Corporación Monteverde, una fundación que entrega becas a jóvenes de escasos recursos, transmitiendo a su hijo un perfil mixto de denuncia pública y ayuda social.

Metodología de investigación y herramientas

Para realizar sus denuncias, Pedraza se apoya fundamentalmente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, un portal donde se publican todos los contratos, pagos y ejecuciones de las entidades estatales colombianas.

Dentro de este ecosistema digital, el joven economista analiza archivos en formato Excel y PDF para rastrear quién firma los contratos, los montos involucrados y las funciones específicas de cada contratista.

Su metodología ha sido influenciada por la experiencia del representante a la Cámara Daniel Briceño, conocido en redes como Mr. Seco, quien impartió un curso en el año 2024 para enseñar a utilizar esta base de datos a ciudadanos interesados en la veeduría.

Visión política y contexto personal

Pedraza se define abiertamente como un joven de derechas y conservador, una ideología que rige su vida diaria y su forma de interpretar los eventos políticos y económicos del país.

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A pesar de su posicionamiento político, afirma que mantiene amistades en todos los espectros ideológicos y busca la verdad y la conciliación en un contexto nacional marcado por la división política.

Su perfil en redes sociales también incluye frases críticas hacia la gestión del expresidente Gustavo Petro, destacando casos donde identificó a personas vinculadas al Pacto Histórico que obtuvieron puestos en la presidencia sin el respaldo académico o laboral necesario.

Conexión internacional y futuro

La vida de Pedraza transcurre entre Colombia y Turquía, país donde residió por motivos de ascendencia y donde estudió economía en la Universidad de Anatolia.

Trabajando en la administración de riesgos financieros con bancos, analiza perfiles de riesgo y realiza investigaciones sobre clientes, habilidades que aplica ahora en el análisis de la contratación estatal.

En sus videos, a menudo utiliza prendas con los logos de la Universidad Nacional que pertenecieron a su padre, simbolizando tanto su duelo como su compromiso continuado con la transparencia.