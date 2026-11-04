Rentas, el joven conservador que combate la corrupción en redes con datos reales

Juan Felipe Pedraza, conocido como Rentas, utiliza su experiencia en economía y el sistema de contratación pública para denunciar irregularidades en Colombia desde sus redes sociales.

El joven colombiano de 24 años Juan Felipe Pedraza, reconocido en el entorno digital bajo el seudónimo Rentas, ha establecido un mecanismo directo para exponer presuntas irregularidades en la administración pública. Con una audiencia cercana a 35.000 seguidores en las plataformas X e Instagram, Pedraza utiliza este espacio para defender sus ideales conservadores y promover la integrididad en el uso de los recursos estatales. Su enfoque combina el análisis técnico con un humor ácido que busca atraer la atención de la opinión pública sobre casos específicos de contratación pública.

Rentas y la denuncia de la contratación pública

La iniciativa de Pedraza para identificar fallos en los procesos de licitación y asignación de contratos estatales se fundamenta en el uso sistemático del Sistema Electrónico de Contratación Pública. Esta herramienta digital permite el acceso a información detallada sobre los contratos celebrados, pagos y ejecuciones realizados por todas las entidades del gobierno colombiano. Pedraza navega a través de una extensa cantidad de archivos en formatos Excel y PDF para extraer datos concretos que sustenten sus críticas y observaciones.

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El perfil de Rentas se ha consolidado mediante la publicación de videos donde analiza cómo ciertos grupos políticos han obtenido cargos o contratos sin cumplir con los requisitos académicos o laborales exigidos. Durante el mandato del expresidente Gustavo Petro, esta figura virtual fue especialmente activa al señalar a militantes y simpatizantes del Pacto Histórico que accedieron a posiciones en la Presidencia sin la preparación adecuada. Su frase recurrente, "no hay petrista gratis", resumió esta estrategia de vigilancia que ha generado tanto apoyo como controversia entre los seguidores y detractores de su contenido.

El legado familiar y la lucha contra la corrupción

La motivación detrás de este esfuerzo de veeduría digital proviene directamente de la historia de su padre, Alberto Pedraza, quien falleció en marzo de 2025 mientras cursaba una maestría en la Universidad Nacional. Alberto fue jefe de control interno en la Alcaldía de Funza, en el departamento de Cundinamarca, y trabajó en diversas entidades públicas en Bogotá y la región. Su carrera profesional estuvo marcada por la investigación de irregularidades en el sector público, incluyendo casos notorios como el de volteo de tierras que Juan Felipe considera fundamental en su formación.

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Además de su trayectoria en el control estatal, Alberto Pedraza desarrolló una fuerte actividad en el sector privado, dirigiendo la Corporación Monteverde, una fundación dedicada a entregar becas a jóvenes de escasos recursos. Este equilibrio entre la defensa de la legalidad en lo público y la ayuda humanitaria en lo privado definió la ética que su hijo ha adoptado. Juan Felipe describe a su padre como un hombre profundamente católico que le inculcó la importancia de actuar con rectitud en cualquier ámbito laboral, un valor que ahora intenta transmitir a través de su contenido en redes sociales.

Formación académica y perfil profesional

Juan Felipe Pedraza reside actualmente entre Colombia y Turquía, un país de donde desciende parte de su familia. Sus bisabuelos eran turcos y su apellido original es Peçenek, una variante que se adaptó a Pedraza durante el proceso migratorio familiar. En Ankara, donde estudió su carrera de economía en la Universidad de Anatolia, se graduó y posteriormente comenzó a trabajar en el área de administración de riesgos financieros. En este campo, se dedica a la realización de investigaciones sobre clientes y perfiles de riesgo para diversas instituciones bancarias.

Esta formación académica y experiencia laboral le han proporcionado las herramientas analíticas necesarias para examinar con rigor la información disponible en los portales de contratación del Estado. A diferencia de otros observadores que pueden basarse en intuiciones, Pedraza utiliza conocimientos técnicos para filtrar datos, identificando patrones que sugieren malas prácticas o conexiones indebidas. Su capacidad para interpretar estos informes financieros y contractuales es central en su autoridad como figura de denuncia en línea.

Influencia de Daniel Briceño y próximos pasos

El desarrollo de esta habilidad para el análisis de datos públicos está estrechamente vinculado a la influencia del representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático. Conocido en el ámbito digital como Mr. Secop, Briceño inició su carrera política en 2022 basándose en denuncias realizadas a través de redes sociales utilizando la misma herramienta que ahora emplea Pedraza. En finales de 2024, cuando aún se desempeñaba como concejal de Bogotá, Briceño ofreció un curso específico para enseñar a la ciudadanía cómo utilizar eficazmente el portal de contratación.

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Juan Felipe fue uno de los asistentes a esta formación y ha demostrado un dominio notable de los procedimientos de búsqueda y verificación de datos. Su caso ejemplifica cómo la transparencia digital puede ser aprovechada por ciudadanos privados para ejercer presión sobre las instituciones. A pesar de su autodefinición como hombre de derechas, Pedraza afirma no negar amistades en todos los espectros políticos, buscando siempre la verdad y la conciliación en un país profundamente dividido. La pérdida de su padre en 2025 reafirmó su compromiso con estas causas, convirtiéndose en el motor principal para que su contenido en Rentas sea una voz constante contra la corrupción y a favor de la meritocracia en la gestión pública colombiana.