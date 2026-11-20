Adriana Guillén deja Asocajas tras presión gubernamental mientras el gobierno busca reducir aportes de cajas para financiar el sistema de salud.

Adriana Guillén dejará la Presidencia de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, conocida como Asocajas, el próximo 30 de noviembre. Su partida se produce después de una década al frente de la entidad que representa a 35 de las cajas más importantes del país.

La Mesa Directiva de Asocajas aceptó su renuncia en un comunicado oficial el 20 de noviembre. La organización resaltó su gestión pero no atribuyó la salida a presiones externas, aunque fuentes indican lo contrario.

Also read Se confirma que Adriana Guillén deja Asocajas: la salida que ya se anticipaba desde octubre y sus antecedentes

Presión Gubernamental y Autonomía

La salida de Guillén ocurre en medio de cuestionamientos sobre una posible intervención del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según reveló La Silla Vacía, Edna Tafur, superintendente del Subsidio Familiar, transmitió el mensaje de la Casa de Nariño sobre la necesidad de cambiar la dirección de Asocajas.

El senador Andrés Forero cuestionó públicamente esta actuación en su cuenta de X. Él preguntó si urgir un cambio en la dirección formaba parte de las funciones de Tafur o si atentaba contra la autonomía gremial.

Advertisement

Crisis Fiscal y Ley de Rescate

La tensión entre el Gobierno y las cajas de compensación se intensificó por el proyecto de Ley de Rescate Fiscal radicado el 29 de octubre. La iniciativa propone trasladar un punto porcentual del aporte de los empleadores al sistema de salud.

Actualmente, los empleadores aportan el 4% de la nómina a las cajas. Con la reforma, esa contribución bajaría al 3%, reduciendo en una cuarta parte los recursos de estas entidades desde 2027.

Impacto Económico para Trabajadores

Las cajas advierten sobre efectos negativos en programas de subsidios, vivienda, educación y protección al cesante. Según fuentes de Asocajas, el riesgo principal es el desfinanciamiento de la cuota monetaria con faltantes cercanos a 500.000 millones de pesos.

Fusión y Nuevos Líderes

Simultáneamente, Fedecajas prepara una integración para conformar una sola organización con Asocajas. Carlos Alonso Lucio, jefe programático de la campaña de Abelardo de la Espriella, sería considerado para dirigir el nuevo gremio.