Renuncia de Manuel Villa define carrera a la Alcaldía de Medellín

La renuncia de Manuel Villa como secretario de Seguridad abre la disputa por el aval de Federico Gutiérrez en Medellín. Se analiza el papel de Andrés Tobón y las dinámicas políticas internas.

Con la renuncia del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, oficializada este martes, comienza a decantarse el panorama de las candidaturas a la Alcaldía que buscan ser avaladas por Federico Gutiérrez. Este movimiento en las altas esferas del gobierno local marca un punto de inflexión crucial para los aspirantes que postulan al cargo más importante de la ciudad, especialmente aquellos con vínculos estrechos con la administración actual liderada por el mandatario local.

La disputa por el aval de Federico Gutiérrez

La bendición del mandatario a Villa ya se venía percibiendo con la visibilidad que tuvo en actividades clave, incluso en homenajes como el que le realizaron directivas del Atlético Nacional como preámbulo al encuentro futbolero entre ese equipo y el Medellín. No obstante el aparente beneplácito de Gutiérrez a Villa, otro jugador importante es Andrés Tobón. El actual concejal de Creemos es también de las entrañas del alcalde, como quiera que fue su secretario de Seguridad en la primera administración de Medellín, y ha expresado su deseo de aspirar a la Alcaldía. Los dos exsecretarios son cartas fuertes de Creemos para mantener a ese movimiento en el primer cargo de la ciudad, pero al interior se comienzan a poner sobre la mesa distintos factores a evaluar.

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Dinámicas internas de Creemos y influencias políticas

En la Casa de Nariño también se estaría configurando un pulso por el poder entre Carlos Andrés Ríos y Nicolás Gómez, director del Dapre y jefe de despacho presidencial, respectivamente. Este diario conoció que mientras Ríos, quien fue gerente de la campaña de De la Espriella y aportó recursos económicos a esa aspiración, se consolida como uno de los funcionarios con mayor influencia en las decisiones estratégicas del Gobierno, Gómez estaría perdiendo terreno y quedando relegado a funciones más logísticas, con poco margen de maniobra. La diferencia entre ambos la resumió una fuente de Palacio con una frase: Ríos puso plata y Gómez apellido.

Implicaciones para el gobierno nacional y coalición

Estas tensiones no se limitan solo al ámbito local de Medellín, sino que reflejan luchas de poder más amplias dentro de la coalición gubernamental. La relación entre los distintos actores políticos, incluyendo figuras como el senador Alejandro Bermeo, muestra una fragilidad notable. En Salvación Nacional habrían optado por mandar a Bermeo a la banca y bajarle el perfil para que sus apariciones públicas no sigan salpicando a la colectividad. El senador, señalado por presuntos hechos de abuso sexual y violencia contra su expareja, pasó de ser una de las caras visibles del partido a convertirse en un asunto incómodo que prefieren manejar con bajo volumen.

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Desafíos legislativos y la Ley de Rescate Fiscal

Paralelamente, la Ley de Rescate Fiscal podría llegar tarde al Congreso. A las dificultades para conseguir mayorías se suma el tiempo que perdió el Gobierno antes de radicar la iniciativa, un retraso que ya genera reparos incluso entre sectores cercanos al presidente Abelardo De la Espriella. El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, advirtió que llevaban varias semanas esperando la radicación del proyecto y cuestionó el hermetismo del Ejecutivo sobre sus contenidos. La iniciativa enfrenta una carrera contra el calendario del Congreso, y si no logra avanzar con rapidez, podría quedarse sin tiempo para completar su trámite en esta legislatura.

El contexto de las negociaciones legislativas

Meisel también respaldó el llamado de Álvaro Uribe a estudiar reposadamente las propuestas, destacando la necesidad de un análisis cuidadoso frente a la prisa administrativa. La dilatación en la publicación de las cosas no quita la discusión álgida que generan estos temas estructurales. Mientras tanto, en el plano local, la salida de Manuel Villa deja un vacío de poder que múltiples actores intentarán llenar en los próximos meses, definiendo el futuro político de Medellín durante la siguiente administración municipal.