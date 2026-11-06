Renuncia del abogado Manuel Villanueva representa cambio clave en caso de acusaciones contra la Casa de Nariño

Manuel Villanueva abandona la defensa de Angie Rodríguez en las investigaciones por contratos públicos. Este movimiento legal añade presión al escándalo que involucra a la exdirectora del Dapre y a Deicy Jiménez en la búsqueda de justicia.

La representación legal de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia ( Dapre), experimenta un giro significativo con la renuncia formal de su abogado, Manuel Villanueva. Este anuncio se produce apenas un día después de que Rodríguez y Deicy Jiménez se presentaran públicamente de la mano, consolidando una alianza estratégica para denunciar presuntas irregularidades en la contratación pública durante el mandato del expresidente.

Cambio en la Representación Legal

Manuel Villanueva confirmó a través de un comunicado oficial que ha decidido cesar la representación judicial de Rodríguez. El letrado especificó que esta decisión responde exclusivamente a motivos personales de índole privada. Aseguró que ya había notificado personalmente a su antigua clienta sobre su intención de retirar su patrocinio legal antes de hacer público el comunicado.

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Villanueva indicó que procederá a formalizar este retiro ante los jueces y los delegados de la Fiscalía competentes con jurisdicción sobre el caso. Al hacerlo, deja de actuar como el representante legal directo de Rodríguez en los procesos penales que actualmente la involucran.

Motivaciones y Límites Legales

El abogado declaró explícitamente que, debido a las estrictas normas de reserva y secreto profesional que rigen la abogacía, no se pronunciará sobre el contenido real del proceso judicial. Tampoco revelará las razones particulares o internas que motivaron su paso de lado.

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Esta postura de silencio legal es estándar en estas situaciones, pero genera incertidumbre entre los observadores. La salida de Villanueva ocurre en un momento políticamente sensible, justo cuando las acusaciones contra el ejecutivo anterior están gaining atención internacional y mediática.

La Alianza entre Rodríguez y Jiménez

La renuncia de Villanueva se entrelaza directamente con la nueva estrategia de Angie Rodríguez. Días antes, Rodríguez y Jiménez anunciaron conjuntamente que colaborarían para buscar justicia. Ambas mujeres son las únicas hasta la fecha que han dado testimonio público de las presuntas irregularidades cometidas por el expresidente.

Las acusaciones centrales giran en torno a la posible instrumentalización de mujeres, especialmente jóvenes, vinculadas a prácticas de contratación pública irregular. En declaraciones a El Tiempo tras su reunión, Rodríguez expresó su convicción de que existen patrones repetitivos y demasiadas coincidencias en los hechos denunciados.

Deicy Jiménez declaró que a partir de ese momento trabajarían en equipo unificando sus esfuerzos legales. Esta alianza busca amplificar el peso de las pruebas presentadas ante la justicia colombiana para esclarecer los hechos ocurridos en la Casa de Nariño.

Proyecciones del Proceso Judicial

Ambas denunciante tienen próximas citas ante la justicia para ampliar sus declaraciones y aportar documentación adicional. El objetivo es sustentar las acusaciones sobre la presunta contratación de mujeres a cambio de favores sexuales en el seno del gobierno.

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Angie Rodríguez sostiene que, durante su gestión como directora del Dapre, fue testigo de situaciones irregulares. Estas incluían el consumo de drogas en espacios oficiales y posibles encuentros sexuales con funcionarios o contratistas. Sin embargo, hasta el momento, Rodríguez no ha presentado pruebas documentales tangibles que respalden estos señalamientos específicos.

En contraste, Deicy Jiménez ha facilitado material probatorio concreto que sustenta sus versiones. Esta diferencia en la solidez probatoria inicial coloca a Rodríguez en una posición que requiere mayor apoyo para ser creída ante los tribunales.

Impacto y Próximos Pasos

La exdirectora asegura que entregará una lista de nombres de personas que supuestamente conocían los hechos o contribuyeron al encubrimiento. Según las declaraciones de Rodríguez, algunas de estas mujeres habrían ocupado altos cargos en el Gobierno Nacional, llegando incluso a ministerios clave.

La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar cómo procesa esta nueva información junto con el cambio en la representación legal de una de las protagonistas centrales. La comunidad jurídica y política espera con atención las siguientes audiencias para determinar si las nuevas pruebas reconfiguran la narrativa del caso de corrupción.