Renuncia el gerente del Fondo Milagro tras escándalo salarial en Colombia

Jaime Uribe dejó la gerencia del Fondo Milagro por los altos salarios. El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia y ordenó medidas correctivas.

Jaime Andrés Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro este viernes. La partida del gerente se produce menos de tres meses después de asumir el cargo. Fuentes del Gobierno confirmaron la dimisión a EL COLOMBIA NO tras el escándalo surgido por la escala salarial de la entidad.

Detalles del escándalo salarial del Fondo

La controversia estalló debido a que la nómina mensual alcanzaba la cifra de $765 millones. Esta suma no incluye primas ni prestaciones sociales, lo que multiplica el costo real. La senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, denunció públicamente estos montos esta semana. Zuluaga publicó una tabla detallada con los valores asignados a los cargos de la entidad.

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Uribe percibía $39.441.454 mensuales por su labor como gerente. El secretario privado y los cuatro directores de área cobran $36 millones cada uno. Los trece coordinadores de área reciben $33 millones mensuales, mientras que el coordinador regional obtiene $30 millones. Los profesionales técnicos tienen salarios entre $5,8 millones y $18,9 millones.

Posición del Gobierno y reacción presidencial

El presidente Abelardo de la Espriella desautorizó los pagos este jueves. Espriella aceptó la renuncia de Uribe afirmando que era lo correcto. Declaró que en su gobierno se toman decisiones difíciles cuando los errores ocurren. El mandatario afirmó que los errores se reconocen y corrigen de inmediato.

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Espriella también señaló que nadie tiene el puesto asegurado en su administración. Indicó que todos los funcionarios están en permanente evaluación. El jefe de Estado ordenó revertir ese despropósito salarial de inmediato. Añadió que la austeridad y la coherencia no se negocian en su gestión.

Impacto financiero y costos administrativos

Los 26 contratistas actuales operan bajo contratos indefinidos con Fiducoldex. Esta entidad administra el patrimonio autónomo del fondo en Pereira. Además de los salarios, Fiducoldex cobra una comisión mensual. Esta comisión equivale a 142 salarios mínimos, aproximadamente $248,6 millones.

Al sumar la nómina y la comisión fiduciaria, los gastos superan los $1.000 millones mensuales. Estos montos no incluyen el IVA correspondiente a los servicios administrativos. Los recursos públicos financian estos gastos directamente. La creación del fondo estuvo destinada a la reconstrucción por el terremoto del 10 de agosto.

Aclaraciones legales y próximos pasos

El Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró su rol. Dijo que no participó en la fijación de la escala salarial. Explicó que los empleados no son servidores públicos regulares. Su régimen laboral se rige por el Código Sustantivo del Trabajo.

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Estos trabajadores no están sujetos a las escalas del Gobierno Nacional. El Dapre indicó que no requiere concepto favorable para estos salarios. Sin embargo, el presidente anunció nuevas medidas correctivas. Pronto dará a conocer el nombre del nuevo director del Fondo Milagro.