Renuncia Jaime Uribe del Fondo Milagro por controversia en salarios

Jaime Uribe renuncia a la gerencia del Fondo Milagro tras el escándalo por la nómina de $1.000 millones mensuales y es reemplazado por Luis Felipe Henao.

El gerente Jaime Uribe presentó su renuncia al Fondo Milagro para la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Este movimiento administrativo se produce como respuesta directa al intenso escándalo generado por la revelación de los elevados costos de la nómina salarial de la entidad.

Revelación de salarios y costos operativos

El detonante principal de la crisis fue la denuncia de la senadora Kamelia Zuluaga del Pacto Histórico, quien publicó una tabla detallada con los valores asignados a los cargos directivos. Uribe percibía un salario mensual de $39'441.454, mientras que el secretario privado y los cuatro directores de área tenían asignadas remuneraciones de $36 millones cada uno. Los trece coordinadores de área reciben $33 millones mensuales y el coordinador regional cobra $30 millones, un monto considerado insólito incluso para el coordinador de comunicaciones.

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Las cifras se incrementan significativamente al sumar los pagos a los profesionales técnicos, cuyos salarios oscilan entre $5,8 millones y $18,9 millones según sus responsabilidades. A estos gastos internos se añade la comisión mensual que Fiducoldex percibe por la administración de los recursos, equivalente a 142 salarios mínimos, lo que representa cerca de $248,6 millones sin incluir el IVA. En conjunto, los gastos mensuales totales superan los $1.000 millones.

Reacción del gobierno y reemplazo en la gerencia

El presidente Abelardo De La Espriella desautorizó inicialmente la cifra pública de $765 millones, pero finalmente aceptó la renuncia de Uribe tras el escándalo mediático. El mandatario anunció en la red social X que la decisión se tomó porque su administración prefiere corregir errores de inmediato y tomar decisiones difíciles cuando es necesario. De La Espriella afirmó que no oculta los fallos y que posee los mecanismos de control para actuar con determinación ante cualquier irregularidad.

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Para reemplazar al exgerente, el presidente designó al exministro Luis Felipe Henao como el nuevo encargado del Fondo. Henao asume el cargo con el mandato explícito de priorizar que cada peso invertido se traduzca en resultados concretos y oportunidades reales para las familias damnificadas por el desastre natural. Esta rotación en la alta dirección busca restaurar la confianza en la gestión de los recursos destinados a la reconstrucción.

Estatus legal de los contratos y responsabilidad administrativa

El Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró que no participó en la fijación de la escala salarial de esta entidad, ya que sus integrantes no son servidores públicos. El Fondo funciona como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado por Fiducoldex, lo que significa que sus empleados se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y no por las normas estatales.

Si bien los salarios son pagados con recursos públicos, en teoría no requieren un concepto favorable del Dapre ni de Función Pública para ser autorizados. La responsabilidad final por la gestión de los salarios recae sobre el consejo directivo del fondo. En la práctica actual, la entidad cuenta con 26 contratistas de los 130 que podría llegar a tener, manteniendo esta estructura de costos bajo la supervisión del nuevo equipo directivo.