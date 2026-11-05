Renuncia Santiago Peña en Paraguay por Crisis Bancaria

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció el 5 de noviembre por la crisis del Ueno Bank, que dejó sin acceso a los ahorros a casi tres millones de personas y desató protestas masivas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia oficial al cargo el jueves 5 de noviembre, culminando una crisis política y financiera sin precedentes en el país. La decisión se anunció mediante un video difundido en sus redes sociales mientras el Congreso preparaba un juicio político por su supuesta responsabilidad en el colapso del sector bancario nacional.

Renuncia tras Crisis del Ueno Bank

La medida directa de Santiago Peña puso fin a su mandato, que comenzó en 2023 y estaba programado para extenderse hasta 2028. La renuncia ocurre en un contexto de extrema presión social y política, donde miles de ciudadanos se quedaron sin acceso inmediato a sus fondos bancarios, generando un caos económico y social que obligó a la cúpula presidencial a tomar esta drástica decisión.

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En su mensaje grabado, el exmandatario de 47 años expresó sus disculpas al pueblo paraguayo, reconociendo posibles fallos en su gestión. Declaró que su prioridad absoluta durante este período difícil era garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero nacional, aceptando la responsabilidad política derivada de la situación.

Intervención Bancaria y Respuesta Política

El detonante de esta crisis fue la intervención del Banco Central Paraguayo del Ueno Bank, ocurrida el martes 4 de noviembre. La entidad privada, una de las más importantes del país, fue sometida a control debido a una grave insuficiencia de capital, lo que provocó que casi tres millones de personas perdieran el acceso a sus depósitos de forma inmediata.

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La oposición política y la ciudadanía han acusado a Santiago Peña de mantener un conflicto de intereses al poseer acciones en un grupo que controlaba Ueno Bank. Aunque el presidente se desvinculó de estas participaciones en 2025, las autoridades le reprochan haber favorecido a la entidad durante su gestión, permitiendo que recibiera recursos millonarios de fuentes públicas.

Desalojo del Palacio de Gobierno

Ante la renuncia de Santiago Peña, la Constitución establece que la presidencia pasa inmediatamente al actual vicepresidente, Pedro Alliana. Esta transición busca estabilizar el gobierno mientras persiste la tensión social y la demanda ciudadana por respuestas claras sobre la salvación de los fondos públicos y privados afectados por la quiebra bancaria.

El respaldo institucional a Santiago Peña se desmoronó el mismo jueves, cuando la cúpula del Partido Colorado, su fuerza política, anunció que apoyaría el pedido de destitución en el Congreso. Esta traída política aisló aún más al mandatario, quien ya había perdido el control de la narrativa pública sobre la gestión de la crisis financiera.

Impacto Social y Movilizaciones

La indignación popular ha escalado violentamente en las calles de Asunción. Durante la segunda noche consecutiva de protestas, cientos de manifestantes se enfrentaron con la policía, quienes utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los ciudadanos que exigen soluciones inmediatas a su problema económico.

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A pesar de que el presidente logró la renuncia del titular del Banco Central y promulgó una ley para devolver la mayoría de los fondos en cinco días hábiles, las medidas no lograron contener el descontento. La falta de liquidez inmediata para la población ha demostrado que las respuestas normativas fueron insuficientes ante la urgencia social.

Consecuencias y Futuro Inmediato

La renuncia de Santiago Peña deja al país bajo la administración interina de Pedro Alliana, quien debe enfrentar un desafío de seguridad económica y confianza pública. La sociedad paraguaya espera determinar si las medidas adoptadas durante los últimos días fueron adecuadas o si el daño a la confianza en el sistema bancario es irreversible.

El escenario político y financiero en Paraguay sigue siendo altamente volátil. La comunidad internacional y los analistas observan de cerca si la nueva dirigencia lograrán restaurar la estabilidad económica o si la crisis del Ueno Bank marcará un punto de no retorno en la historia financiera reciente del país sudamericano.