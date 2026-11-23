Analizamos el relevo en Asocajas, Andi y otros gremios, revelando las presiones políticas, los desafíos de fusión y la renovación de liderazgo en el sector empresarial colombiano.

La renuncia de Adriana Guillén a la presidencia de Asocajas, aceptada el 20 de noviembre, marca un punto de inflexión en la estructura del sector económico colombiano. Su salida, tras nueve años en el cargo, se produce en un contexto de intensas negociaciones sobre políticas públicas y reestructuraciones gremiales. Este evento se suma a una ola de cambios dirigenciales que redefine la interlocución entre el Estado y los empresarios.

Presiones gubernamentales en Asocajas

La Superintendencia del Subsidio Familiar, bajo la dirección de Edna Tafur, habría transmitido la necesidad de un cambio en la dirección del gremio según versiones de La Silla Vacía. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido señalado en estas versiones como partícipe de la presión política. La organización afirmó haber fortalecido el sistema, pero se discute la integración con Fedecajas y el posible ingreso de Carlos Alonso Lucio.

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Controversia por Ley De Rescate Económico

El proyecto de Ley de Rescate Económico propone destinar a la Adres uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan a las cajas de compensación. Asocajas ha advertido sobre los posibles efectos negativos en los subsidios y servicios para los trabajadores y sus familias. Esta disputa fiscal ha generado tensión entre el sector privado y el Ejecutivo nacional.

Crisis de autonomía en Andi y CCI

El 1 de octubre, Bruce Mac Master renunció a la presidencia de Andi tras casi 13 años, denunciando múltiples presiones del Gobierno. La Andi eligió a Luz Stella Murgas como sucesora el 10 de noviembre, la primera mujer en dirigir la asociación desde su fundación en 1944. El expresidente Ernesto Samper advirtió sobre la politización de los gremios en este contexto.

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Relevo en infraestructura y sindicalismo

En la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Carolina Soto declinó el nombramiento tras cuestionamientos de Carolina Gómez. La organización eligió a Tatyana Orozco en septiembre para ocupar el cargo dejado por Juan Martín Caicedo. En el sindicalismo, Nelson Javier Alarcón fue elegido presidente de la CUT para 2026-2029, reemplazando a Fabio Arias.

Nuevas agendas en AmCham y Analdex

María Claudia Lacouture anunció que dejará la presidencia de AmCham Colombia el 18 de diciembre para asumir en enero la agenda de turismo de CAF. En Analdex, Javier Díaz Molina se retiró por jubilación después de 29 años, siendo reemplazado por Santiago Pardo Salguero. Estas transiciones estrenan interlocutores ante el Gobierno en momentos clave de negociación.