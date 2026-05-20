La selección de República Democrática del Congo podrá participar en el Mundial 2026 a pesar de la emergencia sanitaria causada por el ébola en varias regiones de África.

La selección de República Democrática del Congo podrá participar en el Mundial 2026 a pesar de la emergencia sanitaria causada por el ébola en varias regiones de África.

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado que la delegación africana podrá ingresar al país para disputar el torneo, donde comparte el Grupo K con la Selección Colombia, Portugal y Uzbekistán. La decisión fue comunicada por un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien aseguró que esperan que la delegación de República Democrática del Congo pueda competir sin inconvenientes en la Copa del Mundo.

La selección congoleña regresará al Mundial después de más de 50 años de ausencia, su única participación ocurrió en 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. El equipo africano debutará el 17 de junio frente a Portugal en Houston, Texas, posteriormente jugará contra Colombia y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Uzbekistán en Atlanta





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