Repatriación de Jaysulis Yaneth Andrade: Familia enfrenta costos en Noruega

La familia de Jaysulis Yaneth Andrade busca repatriar su cuerpo desde Noruega tras su asesinato. La embajada colombiana indica falta de recursos para cubrir los gastos.

La familia de Jaysulis Yaneth Andrade Pérez, residente en Carepa, Urabá antioqueño, enfrenta una difícil situación legal y económica para repatriar el cuerpo de la joven desde Noruega. Los allegados de la víctima de 35 años buscan que sus restos regresen a su tierra natal para recibir sepultura cerca de sus seres queridos. Este objetivo se ve comprometido por los elevados costos logísticos asociados con la transferencia internacional de cadáveres.

Detalles del caso criminal en territorio noruego

Jaysulis Yaneth Andrade fue encontrada sin vida el lunes 26 de octubre sobre la cama de su pareja en Noruega. La mujer había viajado al país nórdico el 7 de septiembre pasado con la intención de contraer matrimonio y planeaba retornar a Colombia el 29 de octubre. Las autoridades locales detuvieron al hombre, quien tenía entre 40 y 45 años, tras ser denunciado por un amigo a quien confesó el crimen. No se ha determinado con precisión el arma letal utilizada, ya que no fue recuperada en la escena.

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Posición oficial de la representación diplomática

El gobierno noruego asignó un abogado de oficio a la familia para gestionar los trámites funerarios y legales. Durante la madrugada del miércoles, entre las 3:30 a.m. y las 4:00 a.m., este profesional notificó a los familiares que la Embajada de Colombia en Noruega carece de recursos económicos disponibles para facilitar la repatriación inmediata. Esta limitación financiera deja como única alternativa potencial la colaboración directa del estado noruego para cubrir los gastos operativos del traslado.

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Situación socioeconómica de los allegados

Marcela Reyes Pérez, hermana de la fallecida, declaró que la familia proviene de un contexto de subsistencia y ha sido víctima previa de violencia en la región. El padre de Jaysulis Yaneth fue asesinado durante la ola de violencia histórica en Urabá. Marcela informó que realizó un derecho de petición ante la Cancillería explicando la imposibilidad económica de la familia. Aunque una funeraria local cubre el transporte desde Medellín y ellos asumirían el desplazamiento desde Bogotá, el costo total sigue siendo insostenible para su economía actual.

Impacto familiar y próximos pasos institucionales

La tragedia afecta directamente a otros miembros vulnerables de la unidad familiar, incluyendo a una hija huérfana de 16 años de Jaysulis Yaneth. La víctima era la tercera de diez hermanos producto de dos uniones diferentes de su madre. Marcela Reyes espera que el presidente de la República intervenga personalmente para resolver la angustia familiar tras nueve días sin avances concretos. Hasta ahora, la única vía restante depende de si las autoridades noruegas deciden brindar alguna forma de asistencia financiera excepcional.