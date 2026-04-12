Repetto analiza el empate en el clásico y fija la mirada en las finales y la Copa Libertadores

El entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto, evalúa el empate ante Millonarios y proyecta los próximos desafíos del equipo, incluyendo las finales de liga y el partido de Copa Libertadores contra Corinthians.

Pablo Repetto compareció ante los medios de comunicación tras el partido contra Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. El clásico capitalino finalizó en empate a un gol, y el entrenador uruguayo expresó su pesar por no haber logrado la victoria frente al rival de ciudad.

A pesar del resultado, el técnico se muestra optimista sobre el futuro del equipo en los tres partidos restantes de la liga, donde aspira a conseguir tres triunfos y, con ello, asegurar un lugar entre los ocho primeros clasificados. Además, Repetto espera un buen desempeño en el próximo encuentro de la Copa Libertadores contra Corinthians, programado para el miércoles. En cuanto a los cambios realizados durante el partido, Repetto comentó: “Cuando vas perdiendo y realizas cambios y el equipo empata, parece que las sustituciones son acertadas, y a veces ocurre lo contrario. En este caso, los jugadores que ingresaron mostraron un buen nivel e incrementaron el riesgo ofensivo, y el equipo respondió, logrando el empate. Ellos jugaban con un hombre menos, pero no nos conformamos, a pesar del desgaste importante que veníamos sufriendo, sumado a algunas bajas, como la de Marmo. El equipo demostró carácter y mantuvo su identidad. La tabla de posiciones no refleja lo que hemos sido como equipo; estamos compitiendo, hemos empatado, pero siempre buscamos ir al ataque, lo cual habla de nuestra fortaleza, de la actitud y las ganas de ser protagonistas. Nos quedan tres finales y creemos que podemos y vamos a luchar por ello”. Sobre el empate, Repetto añadió: “Creemos que ganar los 3 partidos nos dará la clasificación, nos aferraremos a eso. Si no, al final analizaremos los puntos que perdimos al principio. El equipo tuvo una gran actitud, luchamos, nos marcaron un gol que pocas veces se ve, un gol que parecía de otro partido, y ahora vamos a enfocarnos en cada encuentro individualmente, primero en la Copa y luego en esas finales de liga”. Respecto a la situación de Andrés Mosquera Marmolejo, Repetto explicó: “Era difícil que jugara, entendimos que debíamos esperar hasta el último momento. Tuvimos una conversación con él y nos manifestó su deseo de jugar, pero existía el riesgo de que la lesión se agravara, por lo que decidimos no arriesgarlo. Tomamos esa decisión pensando en el futuro y estamos tranquilos porque tenemos a Asprilla, quien está trabajando muy bien y lo ha demostrado. Para el miércoles soy optimista de que estará recuperado, viajará y seguramente jugará contra Corinthians”. En cuanto a las lesiones recurrentes, Repetto expresó: “Nos preocupan las lesiones musculares porque te dejan fuera de competición durante casi un mes, y en un mes se juegan muchos partidos. Los riesgos son inherentes al calendario. Se han realizado estudios que demuestran que, cuanto más seguido juegas, mayor es la propensión a sufrir lesiones. Siempre hablamos con los jugadores, los escuchamos, el equipo tiene necesidades y debemos asumir ciertos riesgos en función de esas necesidades. Contamos con Lobera y Franco, y debemos trabajar acorde a esa realidad”





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