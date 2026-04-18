Repetto Sigue al Mando: Santa Fe Confía en su Cuerpo Técnico Pese a la Crisis

Independiente Santa Fe ratifica la continuidad de Pablo Repetto como director técnico, quien seguirá al frente del equipo en la Liga BetPlay y Copa Libertadores, a pesar de los resultados adversos y la presión de la afición. La institución habría tomado la decisión de mantener al uruguayo en el cargo, descartando rumores de una salida inminente.

Independiente Santa Fe atraviesa una etapa complicada en la temporada actual, y la dirección técnica liderada por Pablo Repetto no goza del respaldo de la afición. A pesar de haber conquistado la Superliga al inicio del año, el rendimiento del equipo en la Liga BetPlay 2026 I ha sido decepcionante, y su participación en la Copa Libertadores también ha presentado desafíos significativos.

En el torneo local, el club solo ha logrado cuatro victorias, sumando además ocho empates y cuatro derrotas, lo que lo sitúa en la decimotercera posición con 20 puntos. Si bien aún existen posibilidades de clasificación, el equipo está prácticamente obligado a ganar los nueve puntos restantes en la fase de todos contra todos.

El debut en la Copa Libertadores resultó en un empate 1-1 contra Peñarol en El Campín, y la segunda jornada se saldó con una derrota por 2-0 frente a Corinthians en Sao Paulo. En este contexto, han surgido rumores sobre la posible salida de Repetto y su cuerpo técnico. Sin embargo, se ha conocido una decisión importante tomada por la institución en las últimas horas.

Según información obtenida por el Vbar Caracol, Pablo Repetto continuará al frente del banquillo de Independiente Santa Fe y dirigirá al equipo en el próximo encuentro contra Cúcuta Deportivo, correspondiente a la fecha 17, en condición de local. El medio citado reportó que la continuidad del técnico está asegurada por algunas fechas más y que su posible salida del club estaría valorada en aproximadamente 2.000 millones de pesos, una cifra considerable que refleja la complejidad de una eventual desvinculación anticipada.

El equipo se prepara para afrontar un cierre de fase regular crucial para sus aspiraciones de avanzar. Los próximos encuentros definitorios del calendario de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2026 I incluyen un enfrentamiento el domingo 19 de abril a las 2:00 p.m. contra Cúcuta Deportivo en su estadio. Posteriormente, el jueves 23 de abril a las 6:00 p.m. visitará a Pasto. Finalmente, el sábado 2 de mayo a las 3:00 p.m. cerrará la fase de todos contra todos recibiendo a Internacional de Bogotá en el emblemático coloso de la 57.

La gestión deportiva de Independiente Santa Fe está bajo escrutinio en un momento decisivo de la temporada. La hinchada espera un repunte significativo en el rendimiento del equipo para revertir la situación actual y asegurar la clasificación a las fases finales del campeonato nacional, además de buscar un mejor desempeño en la Copa Libertadores. La confianza depositada en el cuerpo técnico será puesta a prueba en las próximas semanas, donde cada punto en disputa será vital para los objetivos del club y para calmar las aguas ante la presión de los seguidores. La planificación y ejecución táctica de los partidos restantes serán determinantes para definir el futuro deportivo de la escuadra cardenal.

En otras noticias de la liga, Deportivo Cali se encuentra en una situación de alerta máxima en la tabla del descenso tras su reciente derrota ante Boyacá Chicó. Paralelamente, la vidente Mhoni Vidente ha compartido predicciones preocupantes en las últimas horas, generando inquietud. Por otra parte, María Corina Machado, líder opositora, ha abordado recientemente en Madrid su regreso a Venezuela, su candidatura al Premio Nobel de Paz y las declaraciones de otros dirigentes sobre la compleja situación de su país.

Estas declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa donde la dirigente expuso su visión sobre los acontecimientos políticos y su perspectiva del futuro de Venezuela, desestimando acusaciones y reafirmando su postura frente a la actual administración





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