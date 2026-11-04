Réplica de Magnitud 3.3 Sacude Tolima tras Sismo Principal de Magnitud 5.6

El Servicio Geológico Colombiano registró una réplica el 3 de noviembre de 2026 en Chaparral, Tolima. Conozca los detalles del sismo de magnitud 3.3 y su relación con el evento principal.

El Servicio Geológico Colombiano registró una réplica de magnitud 3,3 el 3 de noviembre de 2026 a las 4:16 a. m., tres minutos después del temblor principal. Este evento sísmico se localizó a 20 kilómetros del municipio de Roncesvalles, en el departamento de Tolima.

Detalles Técnicos del Sismo de Magnitud 3.3

La entidad técnica reportó que la réplica tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, y se ubicó en las coordenadas 3,84 de latitud y -75,65 de longitud. El epicentro de este movimiento secundario se situó a pocos kilómetros del punto de origen del sismo principal, en la zona montañosa del sur de Tolima, sobre la cordillera Central.

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El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros. Los municipios más cercanos al epicentro de esta secuencia sísmica fueron Roncesvalles y San Antonio, ambos a 17 kilómetros de distancia. Chaparral quedó ubicada a 22 kilómetros del punto central.

Secuencia Sísmica y Magnitud del Evento Principal

Este temblor ocurrió inmediatamente después del sismo inicial registrado a las 4:13 a. m., que el Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente con una magnitud preliminar de 5,3. Posteriormente, la entidad ajustó esa cifra a 5,6 en su boletín actualizado publicado el mismo día.

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Ese evento principal también fue clasificado como superficial y se localizó a 17 kilómetros de Roncesvalles. Las coordenadas específicas del epicentro principal fueron 3,86 de latitud y -75,63 de longitud. La diferencia temporal de tres minutos entre ambos eventos subraya la naturaleza inmediata de esta réplica.

Impacto en Ciudades y Reportes Ciudadanos

Reportes en redes sociales indicaron que el sismo principal se sintió con fuerza en Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali. Ciudadanos en estas capitales reportaron que salieron de sus viviendas al percibir el movimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños estructurales de gran magnitud ni víctimas. Los organismos de atención están evaluando si se presentaron afectaciones menores en las zonas donde el movimiento se percibió con mayor intensidad. El Servicio Geológico Colombiano aclara que la información inicial es automática y está sujeta a cambios hasta su revisión por un sismólogo.

Contexto Geológico y Recomendaciones Oficiales

El sur de Tolima ha registrado una secuencia sísmica activa desde hace varias semanas. Según un informe publicado por el Servicio Geológico Colombiano el 1 de octubre, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral.

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El 30 de octubre, la entidad ya había reportado un sismo de magnitud 4,0 a las 2:27 de la madrugada. Este evento anterior fue percibido en 44 municipios de 12 departamentos, según 281 reportes ciudadanos recopilados por el Servicio Geológico Colombiano. Una réplica es un sismo de menor magnitud que ocurre después de un temblor principal en la misma zona de ruptura. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano para conocer actualizaciones sobre nuevas réplicas y posibles afectaciones en la región.