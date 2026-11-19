Iguana Producciones confirma que el concierto de Anuel AA en el DaviArena de Sabaneta se pospone para 2027. Las entradas son válidas o se pueden devolver hasta diciembre de 2026.

Las productoras Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta han confirmado oficialmente que el esperado concierto del artista puertorriqueño Anuel AA, originalmente programado para el 22 de noviembre, se reprograma para el año 2027. Este cambio afecta exclusivamente la presentación que debía llevarse a cabo en el escenario DaviArena, ubicado en la ciudad de Sabaneta, y deja sin una fecha específica para su realización futura.

Validez de Entradas y Proceso de Reembolso

Los organizadores del evento han establecido que todos los boletos adquiridos para la fecha original mantienen su plena vigencia y validez para la nueva presentación del artista en el año 2027. Las personas que compraron sus entradas no están obligadas a asistir obligatoriamente a la nueva fecha, ya que cuentan con la opción de solicitar la devolución del valor total pagado por sus boletos.

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El plazo establecido para gestionar estas devoluciones finaliza el 18 de diciembre de 2026. Los espectadores deben realizar el trámite exclusivamente a través del portal web.tuboleta.com/pqrs.html. La fecha exacta del nuevo concierto en Sabaneta será anunciada directamente por el propio artista Anuel AA en un futuro próximo.

Mantienen Presentación de Bogotá y Contexto del Evento

A diferencia de la situación en Sabaneta, Iguana Producciones ha reiterado que el concierto de Anuel AA en la ciudad de Bogotá, programado para el sábado 21 de noviembre, se mantiene sin cambios. La productora ha invitado a los asistentes capitalinos a confirmar su asistencia, asegurando que la cita con el músico puertorriqueño sigue adelante tal como estaba previsto inicialmente.

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La presentación en el Valle de Aburrá estaba diseñada para ser el cierre de un fin de semana histórico, aprovechando la inauguración del DaviArena en Sabaneta. Este nuevo escenario cuenta con una capacidad aproximada para 18.000 espectadores y se abrió recientemente con un concierto el 14 de noviembre. La gira de Anuel AA, titulada Real Hasta la Muerte Tour, había vendido sus entradas a través de la plataforma Tuboleta.

Antecedentes de Cancelaciones y Cierre de Temporada

Esta reprogramación no es la primera interrupción que enfrenta la gira del artista en las últimas semanas. Anteriormente, el pasado 11 de noviembre, la producción suspendió un espectáculo debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y a dificultades logísticas. En aquel caso, también se evaluó trasladar la fecha a 2027, manteniendo la validez de las entradas.

En un comunicado, Iguana Producciones agradeció nuevamente el interés y el apoyo continuo del público. La empresa indicó que muy pronto tendrán novedades sobre los próximos pasos a seguir. Los fanáticos en Medellín deberán esperar la announcement oficial del artista para conocer la fecha exacta dentro del año 2027, mientras que en Bogotá el espectáculo procederá con normalidad.