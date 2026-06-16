Requisitos de ingreso para un crédito de $200 millones en 2026: ¿Cuánto debe ganar?

Análisis de los requisitos de ingreso para obtener un crédito de 200 millones de pesos en Colombia en 2026, considerando el decreto del 40% de capacidad de pago y factores adicionales como plazos, tasas y tipo de crédito.

¿Cuánto debe ganar para que le aprueben un crédito de $200 millones en 2026? Los préstamos de alto monto, como uno de 200 millones de pesos, están sujetos a requisitos específicos que evalúan la capacidad de pago del solicitante.

Cada entidad bancaria establece sus propias condiciones, pero la normativa general, especialmente para créditos hipotecarios, define límites claros sobre la proporción de ingresos que puede destinarse al pago de la deuda. En Colombia, el Decreto 0583 de 2025, emitido por el Ministerio de Vivienda, fijó un tope del 40% de los ingresos familiares mensuales para la cuota de un crédito de vivienda, tanto para proyectos VIS como NO VIS.

Este porcentaje representa el máximo que los bancos pueden exigir como obligación mensual, ampliando la posibilidad de acceso comparado con el límite anterior del 30%. Para un crédito de 200 millones de pesos en un plazo de hasta 20 años, con tasas competitivas pero variables según cada banco, el cálculo del ingreso mínimo teórico se basa en que la cuota no supere ese 40%.

Asumiendo una cuota estimada que oscila entre 1.800.000 y 2.200.000 pesos mensuales, el ingreso familiar necesario rondaría los 4.500.000 pesos mensuales, ya que 2.200.000 representa el 40% de 5.500.000, mientras que 1.800.000 corresponde al 40% de 4.500.000. No obstante, este es un mínimo referencial; en la práctica, los bancos consideran el historial crediticio, otras deudas existentes como tarjetas de crédito, y la estabilidad laboral.

Si el crédito es de libre inversión o consumo, con plazos más cortos y tasas más altas, los ingresos requeridos suelen ser superiores para保证 la capacidad de pago. Además, en algunos casos se permite sumar los ingresos de cónyuges o familiares, lo que flexibiliza el requisito. La aprobación final depende del análisis integral de la entidad, pero estos lineamientos ofrecen una guía clara sobre los montos esperados para 2026





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