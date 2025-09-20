Rescatada en República Dominicana Mujer Colombiana Víctima de Explotación Sexual

Autoridades migratorias frustran un caso de trata de personas en República Dominicana, rescatando a una mujer colombiana de Medellín que sufría explotación sexual. La víctima, engañada con falsas promesas laborales, fue sometida a maltratos y obligada a asumir una deuda impagable. La intervención fue posible gracias a la denuncia a través de la aplicación LibertApp de Migración Colombia.

Un caso de explotación sexual de gran gravedad ha sido desarticulado en República Dominicana , donde una mujer colombiana originaria de Medellín estaba siendo sometida a condiciones inhumanas. El rescate fue posible gracias a la intervención de las autoridades migratorias, quienes actuaron tras recibir una alerta y coordinar acciones con las autoridades dominicanas.

La víctima, quien previamente se encontraba estudiando en Medellín, fue engañada con una atractiva oferta de trabajo sexual en el país caribeño, propuesta por una mujer colombiana casada con un ciudadano dominicano. La promesa de una vida mejor y una remuneración considerable resultó ser una trampa que la llevó a una situación de esclavitud moderna. \Al llegar a República Dominicana, la mujer se vio obligada a asumir una deuda exorbitante de 3,500 dólares, de la cual ya había logrado pagar una pequeña fracción, 513 dólares. Se le exigían pagos semanales de 150 dólares, sumados a los gastos de alojamiento y alimentación. Para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, la víctima era sometida a maltratos físicos y psicológicos constantes, humillaciones y, lo más grave, la retención de sus documentos de identidad. La mujer relató cómo la ambición y las promesas de una vida mejor la llevaron a aceptar la oferta, pero al llegar a su destino, se encontró con una realidad completamente diferente, marcada por la deuda impagable y el trato degradante. En sus propias palabras, expreso: 'Yo accedí porque la ambición, me debería dar mucho de la ambición, y cuando llegué a República Dominicana, me cobraron una cifra alta de dinero que, obviamente, en el momento yo no tenía cómo pagarla, y me sentí, me trataban mal, me humillan, me quitaron los documentos'. La desesperación y el miedo la obligaron a soportar esta situación durante un tiempo, hasta que finalmente encontró la forma de buscar ayuda.\La valiente decisión de la mujer de comunicarse con un familiar en Colombia fue crucial para su rescate. El familiar, al conocer la situación, activó la denuncia correspondiente a través de LibertApp, una aplicación de Migración Colombia diseñada para combatir la trata de personas. Esta herramienta digital, que ha demostrado ser un recurso vital, permitió que las autoridades iniciaran las gestiones necesarias con las autoridades dominicanas, lo que finalmente condujo al rescate de la víctima. La efectividad de LibertApp queda evidenciada por las cifras: en los últimos tres años, gracias a esta aplicación, se han rescatado a 45 víctimas colombianas de trata de personas en diferentes países, la mayoría de ellas mujeres. Este caso destaca la importancia de la prevención y la lucha contra la trata de personas, así como el valor de las herramientas tecnológicas en la protección de los ciudadanos vulnerables





BluRadioCo / 🏆 28. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Trata De Personas Explotación Sexual República Dominicana Colombia Rescate Libertapp Migración Medellín Víctima

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Natura acuerda la venta de Avon International y concentra estrategia en LatinoaméricaEl anuncio se conoció días después de que Natura informara la venta de los activos de Avon en Centroamérica y República Dominicana al Grupo PDC.

Leer más »

Hacen llamado urgente a la Procuraduría por aumento de violencia contra mujeres en AtlánticoLa diputada exigió al organismo mayor control ante violencia contra la mujer en el departamento.

Leer más »

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijoElla aseguró que, tras la viralización del video, sufrió hostigamiento digital, amenazas y la terminación de su contrato laboral.

Leer más »

Mujer que habría agredido a una joven en el Festival Cordillera pidió disculpasLa mujer pidió disculpas y aseguró que nada justifica la violencia y el odio digital que sufrió

Leer más »

'Me trataron mal, me humillaron, me quitaron los documentos': el drama de una joven explotada sexualmente en República DominicanaUna decisión basada en ambición casi termina en tragedia para una joven estudiante en Medellín que terminó siendo víctima de explotación sexual en Santo Domingo, República Dominicana, y que logró ser rescatada.

Leer más »

Colombiana que estaba siendo explotada sexualmente en República Dominicana fue rescatada por Migración ColombiaUna aplicación fue fundamental para que la mujer recobrara su libertad. Estaba siendo obligada a pagar 3.500 dólares como deuda.

Leer más »