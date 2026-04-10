Rescatado con vida minero tras trece días atrapado en mina Santa Fe, Sinaloa

Francisco Zapata Nájera, un minero de 42 años, fue rescatado con vida después de permanecer 13 días atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa, México. El rescate, que involucró a un equipo de buzos especializados y duró más de 300 horas, es un testimonio de valentía y perseverancia, pero también resalta la tragedia en la mina, donde continúan las labores de búsqueda de otros trabajadores.

Tras más de 300 horas de arduo trabajo, las autoridades mexicanas celebraron el exitoso rescate de Francisco Zapata Nájera , un minero de 42 años que permaneció atrapado durante trece días en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa . El rescate, considerado una operación de alta complejidad técnica, culminó en la mañana del miércoles 8 de abril, después de que el trabajador fuera localizado en una zona profunda de la mina el día anterior.

El equipo de rescate, liderado por buzos especializados del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, logró contactar a Zapata Nájera a unos 300 metros de profundidad, en una zona inundada. El primer contacto implicó proporcionar apoyo emocional al minero, quien, según los reportes oficiales, es originario de Santiago Papasquiaro, Durango, para garantizar su estabilidad. Durante el rescate, se escucharon frases de aliento como 'Zapata, todo va a estar bien, lo vamos a sacar de aquí', que reflejaron el esfuerzo y la determinación del equipo. \La extracción a la superficie no fue inmediata debido a las condiciones de inundación en el socavón. El Comando Unificado, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil, decidió que la extracción segura requería la reducción del nivel del agua. Para lograrlo, se empleó una potente bomba sumergible de 25 HP con una capacidad de extracción de 9 litros por segundo, que permitió evacuar aproximadamente 35,000 litros de agua por hora, logrando descender el nivel del agua en un metro. A las 10:36 horas del miércoles 8 de abril, finalmente, se completó el ascenso de Zapata Nájera a la superficie. Tras una evaluación médica preliminar en el lugar para verificar sus signos vitales, el minero fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención especializada para tratar las secuelas de casi dos semanas de aislamiento y exposición ambiental extrema. La situación atrajo la atención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó la resistencia del trabajador y la pericia del Batallón de Atención a Emergencias. En su cuenta de la red social X, Sheinbaum elogió el trabajo del equipo de rescate, resaltando la fe y la perseverancia de Zapata Nájera.\A pesar del éxito en el rescate de Zapata Nájera, la tragedia en la mina Santa Fe ha dejado un saldo doloroso. El Comando Unificado confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un tercer minero, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. Las labores de búsqueda continúan activas en la zona para localizar a un cuarto trabajador que permanece desaparecido. Las fuerzas de seguridad han reiterado su compromiso de no abandonar el sitio hasta concluir con la inspección total de la mina. Este evento pone de manifiesto los riesgos inherentes a la minería y la importancia de implementar medidas de seguridad rigurosas para proteger la vida de los trabajadores. El rescate de Zapata Nájera es un testimonio de la valentía, la dedicación y la perseverancia de los equipos de rescate y un rayo de esperanza en medio de la tragedia





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