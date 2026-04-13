Rescatados con vida las siete personas extraviadas en Monserrate, Bogotá

Tras más de 18 horas de búsqueda, autoridades rescatan a las siete personas, incluyendo cinco menores, que se perdieron en un sendero del cerro de Monserrate. El operativo culminó con el reencuentro familiar y la evaluación médica de los rescatados.

Después de permanecer más de 18 horas desaparecidas, las siete personas que se extraviaron en un sendero del cerro de Monserrate , en Bogotá , fueron finalmente encontradas por las autoridades y descendidas de la montaña, en un operativo que culminó con el reencuentro con sus familiares y la verificación de su estado de salud. Entre los rescatados se encontraban cinco menores de edad, lo que incrementó la preocupación de sus allegados y motivó un amplio despliegue institucional para su búsqueda.

El incidente, que mantuvo en vilo a la ciudad, comenzó el domingo 12 de abril, cuando el grupo, compuesto por adultos y menores, inició un recorrido por los senderos de este emblemático punto de la capital colombiana en horas de la mañana. Según los reportes preliminares, la pérdida de contacto se produjo alrededor de las 11:00 a.m., momento en que se interrumpió la comunicación y se desconocía su paradero. A partir de ese instante, la Policía Metropolitana de Bogotá, en colaboración con el Cuerpo Oficial de Bomberos, desplegó un intenso operativo de búsqueda, peinando los caminos habilitados y zonas aledañas. Las primeras horas de búsqueda no arrojaron resultados positivos, lo que intensificó la preocupación y obligó a las autoridades a ampliar el despliegue durante la noche, utilizando recursos adicionales y estrategias de búsqueda más exhaustivas. La dificultad del terreno, las condiciones climáticas y la falta de información precisa sobre la ubicación del grupo complicaron las labores de rescate, generando una creciente angustia entre los familiares y amigos de los desaparecidos. La incertidumbre y la desesperación crecieron a medida que pasaban las horas. El padre de algunos de los menores desaparecidos, Yover Molina, relató en una entrevista con Citytv, medio de comunicación de la casa editorial EL TIEMPO, el angustioso momento en que se percató de la ausencia de sus familiares. “Desde las horas de la mañana, cuando salí yo a trabajar, empecé a marcarles pero no contestaban al celular. A la una de la tarde ya me empecé a preocupar porque a esa hora ya tenían que estar, más o menos, aquí en el barrio, pero nada de nada”, compartió Molina, evidenciando la creciente preocupación. Ante la falta de respuesta, el padre tomó la decisión de acudir personalmente al lugar, el cerro de Monserrate, para solicitar ayuda y reportar la desaparición. Paralelamente, Fredy Gerez, padre de otro de los menores extraviados, también expresó su preocupación a EL TIEMPO, explicando que el grupo pertenecía a una comunidad organizada que realiza actividades culturales y recreativas, tales como deportes, danzas y actividades de entretenimiento, como una banda de guerra. Gerez detalló el itinerario previsto para la jornada, en la que participaron menores de 10, 11, 15 y 16 años: “Nosotros los estábamos esperando a las once y media, por tardar, a las doce del día en la casa. Subieron a las seis de la mañana y se esperaba que estuvieran en la casa a las doce del día”. La tardanza en el regreso y la falta de contacto telefónico generaron una angustia palpable entre los familiares y amigos, quienes se unieron en oración y esperanza durante las largas horas de búsqueda. La rápida respuesta de las autoridades, el trabajo coordinado de los equipos de rescate y la solidaridad de la comunidad fueron fundamentales para el exitoso desenlace. El operativo de rescate, que movilizó a un importante número de efectivos y recursos, incluyó la utilización de equipos especializados, como drones y personal entrenado en rescate de montaña. Las labores se enfocaron en la revisión exhaustiva de los senderos y áreas aledañas al camino, teniendo en cuenta las posibles causas de la desaparición, como desorientación, accidentes o problemas de salud. La persistencia de los rescatistas, a pesar de las condiciones adversas, fue crucial para lograr el hallazgo del grupo. Finalmente, después de una extenuante búsqueda, las siete personas fueron localizadas y descendidas de la montaña, donde fueron recibidas por sus familiares, visiblemente emocionados. El reencuentro fue un momento de gran alegría y alivio, tanto para los rescatados como para sus seres queridos. Posteriormente, se realizó una evaluación médica de cada uno de los integrantes del grupo para verificar su estado de salud y descartar cualquier problema derivado de la exposición a las condiciones climáticas y el esfuerzo físico. Este incidente destaca la importancia de tomar precauciones al realizar actividades en zonas montañosas, como informar sobre el itinerario, llevar equipo adecuado y mantenerse en contacto con personas de confianza. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas de la desaparición y evaluar posibles medidas preventivas para evitar situaciones similares en el futuro. La experiencia sirve como recordatorio de la vulnerabilidad humana y la importancia de la colaboración y la solidaridad en situaciones de emergencia. *Noticia en desarrollo…





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