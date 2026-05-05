Rescatan a seis mineros tras explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca

Seis mineros fueron rescatados después de una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos en Sutatausa, Cundinamarca. Nueve mineros permanecen atrapados y las labores de rescate continúan.

La emergencia en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, municipio de Sutatausa , Cundinamarca , ha mantenido en vilo a las autoridades y a la comunidad.

Hasta el momento, los bomberos de Cundinamarca han confirmado el rescate exitoso de seis mineros que se encontraban atrapados tras la explosión ocurrida en el interior de la mina. Las labores de rescate, que se iniciaron desde la tarde del día de hoy, han contado con la participación coordinada de diversas entidades, incluyendo la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de Cundinamarca y los bomberos locales, quienes han desplegado todos sus recursos y experiencia para sacar con vida a los trabajadores.

La explosión, aparentemente causada por la acumulación de gases en las profundidades de la mina, activó de inmediato el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero establecido por la Agencia Nacional de Minería. La situación es crítica, ya que aún permanecen nueve mineros atrapados en el interior de la mina, a una profundidad aproximada de 600 metros, en el sector conocido como Mantogrande, dentro de la mina La Trinidad.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha informado sobre la situación y ha reiterado el compromiso de las autoridades para continuar con las labores de rescate hasta lograr la extracción de todos los mineros. La complejidad de las operaciones de rescate radica en la profundidad a la que se encuentran los mineros atrapados y en las condiciones ambientales dentro de la mina, incluyendo la posible presencia de gases tóxicos y la inestabilidad de las estructuras subterráneas.

Los equipos de rescate están trabajando arduamente para garantizar su propia seguridad mientras avanzan en la búsqueda y rescate de los mineros. Se están utilizando equipos especializados, como cámaras de inspección, equipos de ventilación y herramientas de excavación, para evaluar la situación en el interior de la mina y establecer rutas seguras para acceder a los mineros atrapados.

Además de las labores de rescate, se está brindando atención médica y apoyo psicológico a los mineros rescatados y a sus familiares, quienes se encuentran a la espera de noticias en el lugar de la emergencia. La Alcaldía de Sutatausa ha habilitado un espacio de atención para las familias, donde se les proporciona información actualizada sobre el desarrollo de las operaciones de rescate y se les ofrece apoyo emocional.

La solidaridad y la esperanza son palpables en la comunidad, que se ha volcado en apoyo a los mineros y a sus familias. Es importante destacar que, de los 15 mineros que se encontraban trabajando al momento de la explosión, tres lograron salir por sus propios medios y uno fue trasladado a un centro médico para recibir una valoración exhaustiva. Este minero se encuentra en condición estable y bajo observación médica.

Las autoridades han reiterado que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los equipos de rescate y de los mineros atrapados. Se ha establecido un cordón de seguridad alrededor de la mina para evitar el acceso de personas no autorizadas y se están realizando monitoreos constantes de la calidad del aire y de la estabilidad de las estructuras subterráneas.

La Agencia Nacional de Minería ha enviado un equipo de expertos en rescate minero para apoyar las operaciones y brindar asesoramiento técnico a los equipos locales. La situación sigue siendo crítica y las labores de rescate continúan sin descanso, con la esperanza de lograr un final feliz para los nueve mineros que aún permanecen atrapados en el interior de la mina.

Se espera que en las próximas horas se puedan obtener nuevos avances en las operaciones de rescate y se pueda brindar información más precisa sobre la situación de los mineros atrapados. La comunidad y las autoridades permanecen en alerta máxima y esperan con esperanza el rescate de todos los mineros





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