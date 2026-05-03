Rescatan a una aguililla de Misisipi herida en su paso migratorio por Antioquia

Un ejemplar de aguililla de Misisipi fue hallado herido en Puerto Triunfo, Antioquia, durante su migración hacia el sur del continente. El ave fue rescatada y trasladada a un centro de atención veterinaria, donde se le diagnosticó una fractura en una de sus alas. La especie realiza largos recorridos entre Norte y Suramérica, y su paso por Colombia la expone a diversos riesgos ambientales.

Un ejemplar de aguililla de Misisipi fue hallado herido en el municipio de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño, durante su paso migratorio por el país.

El ave fue rescatada tras evidenciarse una lesión en una de sus alas que le impidió continuar su recorrido hacia el sur del continente. El caso fue atendido por personal especializado de la autoridad ambiental regional Cornare, luego de recibir el reporte de la presencia del animal en la zona. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), ubicado en el municipio de Santuario.

Una vez ingresó al centro, el ave fue evaluada por profesionales en biología y medicina veterinaria, quienes identificaron una fractura en una estructura ósea clave para el vuelo. La lesión fue catalogada como de alta complejidad, ya que compromete directamente la capacidad del animal para mantenerse en el aire. Desde su ingreso, el ejemplar ha permanecido bajo observación permanente, recibiendo cuidados médicos especializados, alimentación controlada y condiciones adecuadas para su recuperación.

El objetivo es estabilizar su estado de salud antes de considerar cualquier posibilidad de liberación. La aguililla de Misisipi es una especie migratoria que realiza desplazamientos de larga distancia entre Norte y Suramérica. Su ciclo incluye recorridos desde Estados Unidos hasta Argentina y el regreso, atravesando varios países del continente.

En ese trayecto, Colombia hace parte de una de las rutas naturales de paso, especialmente en regiones como Antioquia, donde estas aves suelen detenerse para descansar y alimentarse antes de continuar su migración. Se estima que el recorrido completo de esta especie puede alcanzar varios miles de kilómetros por trayecto, lo que las expone a diferentes riesgos naturales y ambientales durante su desplazamiento.

Aunque la causa exacta de la lesión aún está en análisis, los profesionales que atienden el caso han considerado como una de las hipótesis la interacción con animales domésticos en zonas pobladas, situación que puede representar un riesgo para la fauna silvestre durante su tránsito. El proceso de recuperación continúa bajo seguimiento técnico, mientras se evalúa la evolución del ejemplar y su posible regreso a su hábitat natural, dependiendo de su respuesta al tratamiento.

Esta situación destaca la importancia de la conservación de las especies migratorias y la necesidad de proteger sus rutas de paso, especialmente en áreas donde el contacto con el ser humano puede generar riesgos para su supervivencia. Las autoridades ambientales han reiterado la importancia de reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre en situaciones de peligro para garantizar su protección y bienestar





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aguililla De Misisipi Migración Animal Conservación De La Fauna Lesión En Aves Protección Ambiental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiroteo en Bello (Antioquia) dejó dos capturados y un herido tras intento de hurtoUn intento de hurto terminó en tiroteo en Bello. Dos hombres fueron retenidos por la comunidad y la moto tenía reporte de robo.

Read more »

Dos delincuentes fueron linchados en Bello, Antioquia, tras intentar hurtar a un hombreComunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con experiencia en redacción de noticias, producción radial e investigación de temas de la capital de Antioquia.

Read more »

Rescatan a 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La GuajiraEntre las víctimas se encontraban una mujer en estado de embarazo y tres menores de edad.

Read more »

Águila de Misisipi fue rescatada en Puerto Triunfo con una lesiónDOLAR

Read more »

Rescatan a 15 secuestrados en Riohacha, incluyendo mujer embarazada y menoresEl Gaula Militar rescató a 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira, por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Entre los rescatados se encuentran una mujer embarazada y tres menores de edad.

Read more »

Rescatan a 15 personas que habían sido secuestradas en Riohacha, La GuajiraLas víctimas estaban en poder de un grupo armado que exigía millonarias sumas.

Read more »