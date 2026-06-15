Rescatan con vida a 10 personas tras trágico naufragio en el Golfo de Urabá, entre ellas una menor de edad

Diez personas, incluyendo una adolescente de 13 años, fueron rescatadas por la Armada Nacional luego de que la embarcación Berta se hundiera en Bocas del Atrato. El accidente, ocurrido el 15 de junio de 2026, destaca la informalidad del transporte marítimo turístico en la región.

La Armada Nacional rescató con vida a 10 personas, entre ellas una menor de 13 años, tras el hundimiento de la embarcación Berta en el sector de Bocas del Atrato, en el Golfo de Urabá, el pasado 15 de junio de 2026.

La motonave, que transportaba a siete hombres y tres mujeres, comenzó a inundarse de forma repentina debido a una fuerte entrada de agua en el casco. En cuestión de minutos, la situación se volvió incontrolable y la embarcación colapsó, lanzando a todos los ocupantes al agua en una zona de corrientes particularmente peligrosas, donde confluyen las aguas del río Atrato y el mar Caribe.

El incidente ocurrió en plena temporada vacacional, cuando el flujo turístico en la región es elevado, lo que incrementa el riesgo de accidentes en embarcaciones informales. El rescate fue posible gracias a la rápida intervención del Buque de Desembarco Anfibio ARC Golfo de Urabá, que realizaba labores de control y vigilancia en la zona. Al recibir la alerta, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida y una plataforma de superficie para atender la emergencia.

Los náufragos fueron trasladados a bordo del buque, donde el personal de sanidad naval les brindó primeros auxilios, evaluando posibles casos de hipotermia, shock o deshidratación. La menor de edad recibió atención prioritaria y, afortunadamente, todos los rescatados se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades confirmaron que la embarcación operaba de manera irregular, sin matrícula oficial ni registro ante las autoridades marítimas, lo que ha motivado la apertura de una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Este trágico suceso vuelve a poner en evidencia la grave problemática de la informalidad en el transporte marítimo turístico en la región de Urabá.

Las condiciones hidrológicas del Golfo de Urabá, caracterizadas por fuertes corrientes y cambios repentinos en el oleaje, exigen estrictos protocolos de seguridad que muchas embarcaciones ilegales no cumplen. Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y prestadores de servicio a verificar el estado de las embarcaciones, exigir chalecos salvavidas, respetar la capacidad máxima de pasajeros y reportar cualquier irregularidad a la línea de emergencia 146.

Asimismo, se intensificarán los operativos de control para evitar que se repitan este tipo de incidentes, que ponen en riesgo la vida de los visitantes y de los habitantes locales





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