Rescatan con vida a cinco de siete mineros atrapados en cueva inundada en Laos

Equipos de rescate laosianos y tailandeses lograron encontrar con vida a cinco de los siete hombres que permanecieron atrapados durante más de una semana en una cueva semisumergida en la provincia de Xaysomboun, Laos. Los rescatados fueron hallados el 27 de mayo y gradualmente sacados de la cavidad entre el 29 y 30 de mayo, mientras continúa la búsqueda de los dos desaparecidos restantes. Los hombres, que ingresaron a la cueva cerca de Long Chaeng en busca de mineral, quedaron atrapados por una inundación repentina. Imágenes difundidas por los equipos de rescate muestran a los supervivientes con el rostro cubierto de lodo y envueltos en mantas térmicas, así como los complejos operativos de extracción realizados por buzos especializados.

Un operativo de rescate conjunto entre equipos laosianos y tailandeses concluyó exitosamente para cinco de las siete personas que permanecieron atrapadas durante más de una semana en una cueva semisumergida en la provincia de Xaysomboun , al noreste de Vientiane, Laos.

Según informaron los rescatistas, los cinco hombres fueron encontrados con vida el 27 de mayo de 2026, después de que un grupo de buzos especializados lograra acceder a las zonas más profundas de la cavidad. Las imágenes distribuidas por el grupo Metta Tham Rescue Kalasin y Seascout Diving muestran a los supervivientes sonrientes, aunque con el rostro manchado por el fango y cubiertos con mantas térmicas en un campamento provisional instalado junto a la salida de la cueva.

Los rescatados fueron extraídos gradualmente: el primero fue liberado el 29 de mayo, mientras que los cuatro restantes salieron la noche del 30 de mayo, algunos por sus propios medios, bajo vítores y abrazos de los equipos de rescate. Los hombres, mineros que ingresaron a la cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó repentinamente, probablemente a causa de intensas lluvias monzónicas.

A pesar del éxito parcial, la operación continúa para localizar a los dos desaparecidos, cuya ubicación sigue siendo desconocida. Los trabajos de búsqueda enfrentan complicaciones debido a la naturaleza peligrosa de la cueva, con pasadizos estrechos, agua turbia y condiciones de visibilidad reducida. Equipos de rescate tailandeses, con amplia experiencia en cuevas tras el rescate de la selección de fútbol juvenil en 2018, colaboraron estrechamente con voluntarios laosianos.

Los sobrevivientes fueron trasladados a centros médicos para recibir atención por deshidratación, hipotermia y lesiones menores. Las autoridades de Laos agradecieron la solidaridad internacional y confirmaron que se investigará el acceso ilegal a la cueva, que no está autorizada para minería ni exploración turística





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