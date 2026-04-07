Rescate Aéreo en Bogotá: El Halcón 447 y la Tecnología que Salvaron a Gabriela

Un operativo de rescate de alta tecnología en Bogotá permitió la liberación de una niña secuestrada, gracias a la coordinación entre la Policía, el GAULA y el Ejército, utilizando el helicóptero Halcón 447 y tecnología de vanguardia para rastrear y ubicar a la víctima.

Eran las 11:28 de la noche del 6 de abril, cuando una cámara, montada a bordo del Halcón 447 de la Policía Metropolitana, apuntó desde el cielo hacia un punto preciso en las calles de Bogotá . Los operadores de la aeronave no buscaban a ciegas; el sistema ya tenía un objetivo georreferenciado fijado en tierra. Abajo, en algún punto del barrio Nicolás de Federmán, se encontraba Gabriela, la niña de 7 años secuestrada durante un robo de una camioneta.

El helicóptero se desplazaba a 98 kilómetros por hora en dirección occidente cuando su cámara entró en modo SLEW ACTIVE, es decir, siguiendo de forma activa un objetivo en movimiento o estacionado en tierra. El telémetro láser a bordo medía con precisión la distancia al punto de interés: entre 502 y 595 metros desde el helicóptero hasta el objetivo en el suelo. Desde esa altura y a esa distancia, la tecnología permitía ver con claridad lo que el ojo humano desde tierra no podía percibir. Este despliegue tecnológico fue el resultado de un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana, el GAULA (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) y la Brigada 13 del Ejército, activado tras el reporte del robo de la camioneta Nissan X-Trail en el barrio Monterrey, en Suba. Cámaras de seguridad, unidades terrestres y la unidad aérea trabajaron en conjunto para rastrear el vehículo de placas PYQ414 a través de la ciudad, mientras Gabriela, de siete años, dormía en la parte trasera sin ser consciente de lo que ocurría. Los datos del HUD (la pantalla de telemetría que registra en tiempo real la posición, altitud y estado de los sistemas del helicóptero) quedaron grabados en las imágenes captadas durante el operativo, constituyendo el registro técnico de cómo se desarrolló la búsqueda desde el aire. El sistema de navegación inercial operaba con un margen de error mínimo de 0.30, lo que garantizaba que cada coordenada transmitida al equipo en tierra fuera precisa. Fue así, entre datos, coordenadas y una cámara que no soltó su objetivo, como Gabriela fue encontrada sana y salva antes de que terminara la noche. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia del trabajo conjunto, que permitió ampliar el alcance del rastreo. “Con el GAULA del Ejército, que nos acompañó en la Brigada 13, se desplegaron todos los esfuerzos, incluyendo el Halcón, y eso permitió, creo yo, la presencia de la policía en toda la ciudad e identificar el vehículo”. Gracias a este despliegue, el vehículo fue localizado en el barrio Nicolás de Federmán





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