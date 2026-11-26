La Fuerza Pública rescató a 87 personas en Cartagena. El presunto cabecilla Jailer Humberto Muñetón murió. Detenidos por la banda La Terraza.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó al país, a la 1:30 de la madrugada tras más de 17 horas de tensión, el desenlace de una emergencia de orden público crítica en Cartagena. La Fuerza Pública ingresó al almacén Éxito de La Castellana y rescató a 87 personas que permanecían secuestradas.

Detalles del rescate y balance oficial

La Policía Metropolitana de Cartagena reportó la liberación de 76 individuos, compuestos por 46 hombres y 30 mujeres, durante el operativo táctico. A este grupo se unieron otras 11 mujeres cuya liberación se logró mediante negociaciones lideradas por el Gaula de la Policía, completando el total de 87 víctimas del secuestro extorsivo.

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El operativo fue desarrollado conjuntamente por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, dejando un presunto delincuente muerto y varios sospechosos bajo custodia. Participaron 30 comandos especializados, integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES), comandos Jungla y unidades de inteligencia. También se sumó la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (Afeau), equipo táctico del Gaula Militar.

Identidad del cabecilla fallecido

El hombre muerto durante el rescate fue identificado como Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, oriundo de Medellín. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que Muñetón era el presunto cabecilla de la organización criminal. Colaboradores del diario El Colombiano señalaron que los secuestradores serían miembros de la banda La Terraza de Medellín.

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La identidad del fallecido generó una tragedia paralela cuando su esposa, Indira Lambis, lo buscó entre los retenidos. La última comunicación ocurrió a las 8:12 de la mañana del martes, cuando Muñetón escribió que entraría al Éxito a comprar buñuelos. Ella esperaba encontrarlo con vida, sin saber que murió durante la operación.

Indicios sobre huidos y detenidos

Los investigadores descubrieron que algunos criminales intentaron escapar mezclándose con las víctimas liberadas. Testimonios indicaron que los secuestradores se cambiaron los uniformes negros por ropa de civil antes del ingreso de los comandos. Esta maniobra obligó a las autoridades a verificar la identidad de quienes abandonaban el lugar.

Se identificaron a Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, ambos oriundos de Medellín. Torres, estudiante universitario, tenía seis anotaciones judiciales y antecedentes por hurto calificado, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. Fue capturado el 21 de marzo en Medellín pero quedó en libertad mientras avanzaba el proceso.

Mejía Blandón, mecánico de oficio, registra tres anotaciones judiciales y antecedentes por hurto e intimidación con armas de fuego. Recibió una condena de 14 meses y 15 días en 2006 por hurto en Medellín, cuya ejecución fue suspendida bajo periodo de prueba. La Fiscalía reveló el uso de escopetas y pistolas traumáticas, además de artefactos explosivos simulados.

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Impacto en las víctimas y siguientes pasos

Las familias esperaban noticias afuera mientras los comandos recuperaban el control del establecimiento. El almacén Éxito se había convertido en escenario de un asalto frustrado y prolongado cautiverio desde la mañana del martes. El balance oficial entrega claridad sobre los 87 secuestrados rescatados exitosamente.

Al cierre de la edición, los sospechosos bajo custodia no habían sido judicializados. La investigación continúa para determinar la participación exacta de cada individuo identificado. Las autoridades priorizan la seguridad de los rehenes liberados y la captura de los miembros restantes de La Terraza.