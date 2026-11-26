El Ministerio de Defensa confirma el rescate de 76 rehenes en la toma del Éxito en Cartagena. Jailer Muñetón muore en el operativo.

El Ministerio de Defensa de Colombia informó oficialmente que las fuerzas armadas lograron liberar a setenta y seis personas secuestradas durante la toma del almacén de la cadena Éxito en el sector de La Castellana, en Cartagena. El operativo concluyó el martes veinticuatro de noviembre con la muerte de uno de los agresores y la captura de dos individuos adicionales que se encontraban en el interior del establecimiento comercial.

Detalles del operativo de rescate

La cartera de Defensa aclaró que durante la intervención se logró la liberación de setenta y seis personas, así como fueron capturadas dos personas y asesinado un presunto delincuente. De acuerdo con información preliminar, esta persona se encontraba custodiando a los secuestrados, portando armas y con características de vestimenta similares a las de los demás delincuentes que permanecían al interior del establecimiento comercial.

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La autoridad explicó que la decisión de actuar fue necesaria debido a la persistencia de la agresión y el riesgo para la vida y la integridad de las personas secuestradas y de los propios uniformados. La acción se enmarcó en la Constitución, la ley y los protocolos aplicables para controlar la amenaza inminente que representaban los sujetos armados.

Identificación de los participantes y captura

Se confirmaron detalles sobre la identidad de los participantes mediante las más de cuarenta entrevistas realizadas por los investigadores a los rehenes liberados. Estos testigos coincidieron en señalar que la toma la realizaron tres sujetos, con acento paisa, que corresponderían a los dos hombres capturados y al que murió.

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Además de esto, el Ministerio señaló que la información se corroboró con estas entrevistas, donde se destacó que Jailer Muñetón presuntamente habría atacado a los uniformados que realizaron el operativo. Este hecho fue determinante para entender la dinámica de la crisis y la respuesta de la fuerza pública.

Confusión sobre la identidad del fallecido

Frente a información no verificada en redes sociales sobre las acciones realizadas en Cartagena, el Ministerio de Defensa informa que la Fuerza Pública rescató a setenta y seis personas secuestradas al interior de un almacén de cadena. Sin embargo, surgió controversia por la presunta participación de Jailer Muñetón, quien murió en el operativo, y quién era realmente el rehén.

Jailer Muñetón era buscado por su esposa, debido a que se trataría de uno de los rehenes de la toma del Éxito. Según señaló ella a diferentes medios, en la mañana del martes veinticinco, él entró al supermercado a comprar buñuelos y luego iría a recogerla para llevarla al trabajo. Al enterarse de lo que ocurría con los sujetos armados y encapuchados, se acercó al lugar.

Confirmación familiar y trámites legales

La mujer evidenció que el vehículo de su esposo estaba parqueado en la calle donde siempre lo dejaba para evitar entrar al parqueadero del centro comercial. En la madrugada del miércoles, cuando se confirmó la liberación, la mujer señaló que uniformados fueron a su casa y le dijeron que se acercara al comando de la Policía de Cartagena. Una vez se comenzó a dar la salida de cada uno de los rehenes, no vio a su marido, ni nadie le dio razón sobre él.

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Esa misma mañana se confirmó que la persona que murió en la intervención fue Jailer Muñetón. La mujer resaltó que hubo varias versiones encontradas sobre el paradero de su cuerpo, pero en la tarde, el abogado de la familia, Óscar Torres, confirmó que allegados reconocieron al hombre en Medicina Legal. Sin embargo, aseveró que aún había varias preguntas a las autoridades.

Torres indicó que están a la espera de los informes respectivos, del informe de la necropsia. Todo lo que saben lo saben por indagaciones que ellos han hecho en distintas instituciones como la URI, la Fiscalía y ahora en Medicina Legal. El Ministerio resaltó que está en manos de la Fiscalía esclarecer la relación de Muñetón con la toma y las circunstancias en que se dio su muerte.