Fuerza Pública neutraliza bandas delincuentes y libera a 46 personas retenidas durante 17 horas en el centro comercial Éxito de La Castellana, Cartagena, en una operación conjunta.

El coronel Styk Amaral Reyes, comandante de los Gaulas Militares, confirmó que 46 personas fueron rescatadas con vida tras permanecer retenidas durante aproximadamente 17 horas en el centro comercial Éxito de La Castellana en Cartagena. Este operativo militar y policial terminó con la muerte de un secuestrador y la detención de dos individuos más, aunque las autoridades mantienen abiertas investigaciones para identificar a posibles cómplices entre los liberados.

Detalles del operativo y balance inicial

La intervención de la Fuerza Pública logró el rescate de las 46 víctimas y la neutralización inmediata de uno de los sujetos que conformaban la banda delincuencial responsable del hecho. El presidente de la Alcaldía de Cartagena, Abelardo de la Espriella, difundió un video en el que se le dice "bienvenido a la patria milagro" a dos de los capturados, confirmando simultáneamente la baja del tercer elemento señalado como secuestrador.

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El militar Styk Amaral Reyes atribuyó el éxito de la misión a la contundencia operacional de las unidades de tierra, mar y aire, junto con el apoyo de la policía. Las fuentes oficiales indicaron que la acción permitió desarticular temporalmente a los autores materiales del acto atroz que mantuvo a civiles como rehenes por más de tres cuartos de día en uno de los puntos comerciales más transitados de la ciudad.

Discrepancias en el número de atacantes

Existe una divergencia significativa entre las cifras iniciales y los resultados actuales, ya que los testimonios preliminares de los rehenes mencionaban la presencia de cinco secuestradores, mientras que hasta el momento se registra solo un abatido y dos detenidos. Esta inconsistencia ha llevado a las autoridades a verificar si hubo individuos que lograron camuflarse entre el grupo de víctimas liberadas para evitar ser identificados por la Fuerza Pública.

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El alcalde Dumek Turbay explicó que parte de la demora en el cierre del caso se debió a la necesidad de verificar uno por uno a los rescatados. Mencionó que, además del sujeto muerto, se identificó a cuatro hombres capturados y una mujer sospechosa, dado que se sabe que ella era quien manejaba los mensajes de coordinación con los delincuentes durante la crisis.

Testimonios y confusión en redes sociales

El ciudadano Carlos Tapia, uno de los rehenes liberados, relató su experiencia al medio local Mundo Noticias y expresó su indignación por ser confundido con un criminal en plataformas digitales. Tapia narró que, tras la intervención de la Fuerza Pública, él y un compañero vestían suéter verde y estaban junto al líder de los atacantes cuando fueron esposados por protocolo, lo que generó su identificación errónea en videos virales.

El testigo aclaró que durante el enfrentamiento el protocolo exigía a todos los presentes permanecer boca abajo con las manos en la cabeza, situación que aprovechaban los agresores para ocultarse. Tapia señaló que en el lugar contaba con tres delincuentes visibles y estimó que había cerca de cincuenta rehenes, negando cualquier vínculo con la banda y rechazando los agravios recibidos en línea.

Próximos pasos y verificación fiscal

Las autoridades están recopilando testimonios con la Fiscalía General de la Nación para confirmar la identidad de todos los implicados antes de presentar cargos definitivos. La decisión de presentar solo a dos detenidos actualmente responde a la certeza probatoria que tienen las fuerzas de seguridad, mientras se investigan las hipótesis sobre posibles camuflados entre los liberados.

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El proceso de interrogatorios continúa para determinar si el grupo inicial de tres personas identificadas fue suficiente para robar un camión de valores y retener a tantos rehenes, una lógica que hace sospechosa la ausencia de otros actores. Familias de los retenidos se encuentran en las afueras de una estación de policía en Cartagena, aguardando respuestas claras sobre el paradero y la situación legal de sus familiares y sobre el destino final de los secuestradores.