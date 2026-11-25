El operativo de la Policía y Fuerzas Militares en Cartagena terminó a la 1:40 a. m. con la liberación de todos los rehenes y la captura de cuatro delincuentes tras un asalto fallido.

La operación policial y militar desplegada en el supermercado Éxito de La Castellana finalizó con éxito sobre la 1:40 de la madrugada. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que todas las personas secuestradas habían sido rescatadas con vida. El operativo implicó un enfrentamiento directo que dejó a un delincuente dado de baja y a cuatro individuos capturados por las fuerzas del orden.

Detalles del operativo y el rescate

El mandatario nacional calificó la acción como una intervención impecable llevada a cabo mediante una coordinación extraordinaria entre la Policía y las Fuerzas Militares. Los comandos especiales ingresaron al establecimiento tras escuchar detonaciones alrededor de la 1:10 a. m. Este asalto se realizó después de que los criminales rechazaran la oportunidad de entregar las llaves de la situación y liberar al personal retenido.

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Antes del ingreso a la fuerza, el helicóptero de la Policía sobrevoló las instalaciones durante varios momentos de la noche. El presidente De la Espriella había establecido un ultimátum que vencía a las 12:30 a. m. para que los delincuentes se sometieran a la justicia. Al no cumplirse este plazo, las negociaciones se suspendieron definitivamente.

Identificación y estrategias de los delincuentes

Los testimonios de los rescatados, como Dairon Rafael Velásquez, revelan que los atacantes utilizaban trajes y botas negras, gafas y cascos que cubrían completamente sus rostros. También se ha confirmado que poseían implementos que simulaban uniformes policiales para facilitar una posible huida. Durante todo el incidente, los sujetos portaban armas largas y cortas.

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Se ha detectado que el acento de los secuestradores no correspondía al Caribe, sino que era de origen antioqueño, lo que indica un origen externo a la región. Aunque se difundió una carta en redes sociales exigiendo $7.000 millones y mencionando explosivos, las autoridades desmintieron estas afirmaciones y la autenticidad del documento.

Además, la cifra de 170 retenidos mencionada en esa comunicación no coincide con los datos oficiales. La Policía Metropolitana de Cartagena aclaró que no existía un pago ni una ruta de escape hacia Barranquilla. El plan original de los criminales era robar un carro de valores, pero el vehículo ya se había retirado antes de su entrada.

Impacto y contexto del asalto

Este incidente se alinea con la política del Gobierno De la Espriella que rechaza las negociaciones con el crimen organizado y prioriza la rendición inmediata. La acción contundente se ejecutó precisamente cuando los sujetos decidieron no acogerse a la salida que se les ofrecía. La respuesta militar fue directa para minimizar el riesgo de los civiles.

La escena del operativo generó un fuerte impacto emocional en los familiares que aguardaban en el exterior. Varios de ellos sufrieron desmayos mientras los equipos de rescate entraban al edificio. La situación requirió la intervención inmediata de unidades médicas.

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Las ambulancias llegaron al lugar para brindar atención a los familiares afectados por la tensión del momento. Las autoridades no han revelado las identidades de los capturados hasta este momento. Se continúan realizando investigaciones para esclarecer los vínculos criminales de los sujetos interceptados.