La Gobernación del Atlántico invierte $11.200 millones en el rescate del histórico ferry Mompox 450 años para convertirlo en la Plaza Turística El Ferry en Campo de la Cruz.

Desde el 18 de noviembre, la Gobernación del Atlántico ha iniciado las operaciones oficiales para el rescate del ferry Mompox 450 años. Esta embarcación icónica, que durante décadas surcó el río Magdalena, permanece actualmente encallada en Puerto Giraldo. El objetivo central de este proyecto es transformar el transbordador en el eje principal de la Plaza Turística El Ferry.

El nuevo espacio cultural y gastronómico se construirá en el municipio de Campo de la Cruz, ubicado al sur del departamento. Se prevé que este destino esté listo para recibir al público en septiembre de 2027. La inversión total del proyecto asciende a $11.200 millones de pesos, un monto que busca revitalizar el patrimonio histórico y promover el turismo en la región.

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Desglose Financiero y Cronograma de Rescate

La distribución de los recursos asignados divide el presupuesto en dos actividades principales. De los $11.200 millones totales, $4.200 millones se destinarán exclusivamente al salvamento y recuperación de la embarcación. Este proceso de rescate tiene una duración estimada de seis meses.

Los restantes $7.000 millones se invertirán en la construcción y la interventoría de la plaza turística. Estos fondos se obtienen directamente de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que la meta es devolver la embarcación no solo a su estado nuevo, sino convertirla en un sitio de atractivo turístico irrepetible.

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Historia Operativa y Desplazamiento Geográfico

El ferry Mompox 450 años fue construido en Barranquilla y cuenta con dimensiones de 50,4 metros de largo por 16,8 metros de ancho. Según la Gobernación de Bolívar, la nave conectó los puertos de Yatí en Magangué y La Bodega en Mompox durante casi seis décadas. Esta ruta fue vital para la comunicación de miles de familias con la isla.

La embarcación realizaba dos viajes diarios, transportando pasajeros, vehículos y camiones cargados de ganado en su cubierta. Sin embargo, esta ruta perdió su razón de ser en marzo de 2020, cuando se inauguró la conexión terrestre Yatí-Bodega. Este nuevo tramo de 12 kilómetros incluye dos grandes puentes, Santa Lucía y Roncador, permitiendo el acceso por carretera.

Debate Intergubernamental y Custodia Actual

Tras su baja operativa, Cormagdalena entregó la nave al Atlántico, donde pasó a ser conocida como Ferry Atlántico. En septiembre de 2025, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, solicitó por carta su devolución para uso turístico. En julio de este año, Verano confirmó que el Atlántico recuperaría la nave para su proyecto en Campo de la Cruz.

Proceso Técnico y Logística de Traslado

El rescate técnico está a cargo de la empresa TransNaval S.A.S., contratada a través de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe. El primer paso consiste en revisar el casco en seco, limpiar la embarcación y sellar los puntos de entrada de agua. Posteriormente, se utilizarán bolsas de aire marinas para poner a flote el ferry.

Una vez estabilizado, el transbordador será remolcado por el río hasta el astillero Cabica en Soledad para sus reparaciones. Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, indicó que la nave será trasladada nuevamente por río y tierra hasta la nueva plaza. Este traslado complejo es esencial para integrar el patrimonio a la infraestructura local.

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Características de la Plaza Turística El Ferry

La construcción de la plaza se ubicará en un predio sobre la vía Oriental, junto a la Casa de la Cultura. Los diseños arquitectónicos están finalizados y el contrato de obra se adjudicará a mediados de diciembre. Los trabajos de construcción tardarán aproximadamente ocho meses en completarse.

El proyecto conserva la estructura original de dos pisos y los letreros de la nave. En su interior albergará una cocina para servicios gastronómicos, miradores y un salón inmersivo sobre la historia de Campo de la Cruz. El entorno incluirá una plaza para eventos, parque infantil, senderos peatonales y zonas verdes.

Impacto Regional y Contexto Histórico Local

Campo de la Cruz se encuentra a unos 80 kilómetros de Barranquilla, entre el río Magdalena y el Canal del Dique. Fundado en 1634 como Puerto Real de la Santísima Cruz, el municipio mantiene un fuerte vínculo con su pasado fluvial colonial. El proyecto busca atraer visitantes a este pueblo sin necesidad de navegar.

Además del ferry, la Gobernación anuncia una nueva plaza de mercado para beneficiar a 70 familias de comerciantes. También se planea un parador gastronómico para impulsar la economía local. Esta iniciativa complementa otros esfuerzos turísticos en la orilla occidental del río Magdalena.