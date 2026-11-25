Testigos relatan el asalto al Éxito de Cartagena, donde secuestradores de acento antioqueño bebían y escuchaban música durante 16 horas de tensión.

Más de 16 horas de cautiverio han quedado al descubierto tras la liberación de los rehenes secuestrados en el almacén de Éxito Cartagena, un evento que ha dejado detalles escalofriantes sobre la dinámica del crimen. Los supervivientes han comenzado a compartir relatos que describen una escena caótica y surrealista, donde los delincuentes mostraron una conducta inusualmente relajada a pesar de la gravedad de los hechos. Dairon Rafael Velásquez, uno de los secuestrados, ha sido una de las voces más claras al hablar con Caracol Radio sobre los sucesos.

Detalles del Asalto y el Cautiverio

La trama del crimen comenzó cuando Sebastián Solana llegó al establecimiento comercial para realizar unas compras antes de iniciar su jornada laboral. El momento exacto en que se llevó a cabo el atraco coincidió con el intento de pago de Solana, interrumpido por el disparo de una alarma que generó pánico inmediato entre los clientes. Según relata María Claudia Paternina, esposa de Solana, la confusión fue total al escuchar gritos de 'Hay un atraco' y ver a las personas corriendo para buscar refugio.

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Dentro del almacén, la tensión aumentó significativamente mientras los delincuentes tomaban el control del lugar. Los rehenes quedaron atrapados sin salida, sometidos a la voluntad de los criminales durante las primeras horas. Dairon Rafael Velásquez narró que vivió 'muchas cosas' extraordinarias durante ese tiempo, destacando que la situación fue una verdadera pesadilla para todos los involucrados.

Conducta de los Secuestradores y Acento Antioqueño

Uno de los puntos más sobresalientes en los testimonios de los rehenes es la identificación clara del origen geográfico de los atacantes. Varios testigos coincidieron en afirmar que el acento de los criminales no era costeño, sino antioqueño, lo cual ha sido una pista crucial para las autoridades. Velásquez aseguró con certeza que el habla de los secuestradores era del interior del país, alejando la posibilidad de que fueran grupos locales de la Costa Caribe.

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Además de su origen, los delincentes se mostraron sorprendentemente relajados. Según las declaraciones, los secuestradores estaban consumiendo alcohol y escuchando música mientras mantenían a los rehenes bajo su mando. Héctor, un trabajador de la panadería Éxito, corroboró esta versión al indicar que los criminales intentaban obligar a las víctimas a tomar trago, aunque no todos pudieron o quisieron hacerlo en el momento.

La descripción física de los atacantes también revela un nivel alto de preparación y ocultamiento. Los delincentes vestían trajes negros, botas, cascos y gafas, manteniendo sus rostros cubiertos durante todo el incidente. Esta discreción visual contrasta con la falta de discreción en sus acciones, como beber y escuchar música, lo que sugiere una posible sobreconfianza o un intento deliberado de desestabilizar psicológicamente a las víctimas.

Anécdotas de Supervivencia y el Frío Extremo

Entre los relatos más impactantes se encuentra el de Dairon Rafael Velásquez, quien sobrevivió horas encerrado en una cámara de refrigeración. Este espacio mantenía una temperatura de cuatro grados centígrados, un entorno que Velásquez utilizó estratégicamente para esconderse sin que los secuestradores se dieran cuenta inicialmente. Los criminales, al notar el frío, salieron de la cámara y lo encontraron, llevándolo posteriormente hacia el resto de los rehenes.

Velásquez explicó que los delincentes no sabían que él estaba allí, tomándolo por sorpresa. Esta anécdota destaca la vulnerabilidad de los atacantes a pesar de su armamento, que incluía tanto armas largas como cortas. La capacidad de los rehenes para encontrar pequeñas oportunidades de supervivencia, como el refugio en la cámara de frío, ha sido un factor clave en su liberación.

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Culpabilidad y Respuestas Institucionales

La dinámica de poder cambió cuando los secuestradores comenzaron a exigir comida a los rehenes. María Claudia Paternina relató que obligaron a las señoras de Frisby, una tienda adyacente o dentro del complejo, a preparar alimentos para los criminales. Esta acción demostró la necesidad de los delincentes de mantenerse con energías durante el asalto prolongado, a pesar de su estado de embriaguez relativa.

En las redes sociales, ya circulan imágenes que muestran a uno de los secuestradores utilizando implementos que imponen uniformes policiales, lo que sugiere un intento de confundir a las víctimas o a los agentes de seguridad. Estas evidencias visuales, junto con los testimonios de Caracol Radio y EL COLOMBIANO, están ayudando a construir un perfil más completo de los responsables.

El rescate se vivió con alta tensión y enfrentamientos armados dentro del almacén. Los tiroteos descritos por los testigos fueron parte integral del operativo de liberación, marcando el final de una operación que dejó a la comunidad de Cartagena conmocionada. La claridad en los detalles proporcionados por Dairon Rafael Velásquez y María Claudia Paternina sigue siendo fundamental para la justicia y la prevención de futuros ataques similares.