Fuerzas especiales liberan con vida a 20 personas en Cartagena. La operación de 14 horas finalizó con la captura de cuatro secuestradores y la baja de uno.

Cientos de familias en Cartagena respiraron alivio tras el desenlace de la crisis en el supermercado Éxito de La Castellana. El alcalde Dumek Turbay confirmó que la intervención de las Fuerzas Especiales logró la liberación con vida de las 20 personas que permanecían como rehenes durante la madrugada. Este operativo marcó el fin de una tensa jornada que mantuvo a toda la ciudad en vilo.

Balanza de la Operación Antisecuestro

Tras más de catorce horas de negociación y preparación táctica, las autoridades reportaron que todos los rehenes están sanos y salvos. Dumek Turbay indicó que los rescatados ya están recibiendo el acompañamiento psicológico del Dadis mientras brindan declaraciones a la Policía Nacional. El mandatario resaltó que el propósito principal de rescatarlos con vida y devolverlos a sus hogares se había cumplido.

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Las fuerzas del orden detallaron que la situación se resolvió con un uso controlado de la fuerza. El presidente municipal Abelardo De la Espriella afirmó que la operación fue impecable porque a los sujetos se les dio la oportunidad de entregar los rehenes, pero rechazaron esa vía. Por tal motivo, se actuó con contundencia para garantizar la integridad física de las víctimas retenidas en las instalaciones comerciales.

Capturas y Bajas de los Secuestradores

El balance definitivo sobre los culpables del incidente arrojó un resultado decisivo en el enfrentamiento. Abelardo De la Espriella comunicó que uno de los cinco secuestradores fue dado de baja y los otros cuatro fueron capturados con vida. Esta información confirma que el asalto fue desbarcado por completo, asegurando que no existieron fugas ni bajas entre el personal civil.

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Según las primeras declaraciones de un sobreviviente, los criminales mostraban señales de nerviosismo y consumían alcohol durante la crisis. Este comportamiento pudo haber influido en la decisión de las Fuerzas Especiales de intervenir cuando las negociaciones se rompieron. La presencia de armas y la voluntad de los delincuentes de no ceder fue lo que motivó la entrada de los comandos.

Cronología del Asalto y el Rescate

Los sucesos críticos se aceleraron tras la medianoche. Un helicóptero de la Policía sobrevoló el establecimiento en diversos momentos de la noche como parte de la presión estratégica. El plazo final fue establecido hacia las 12:30 a.m., momento en el que las conversaciones directas con los criminales finalizaron. Poco después, sobre la 1:10 a.m., se escucharon detonaciones y comenzó el ingreso de las unidades tácticas.

La intensidad del momento causó reacciones físicas en los familiares que esperaban afuera del lugar. Varias personas desmayaron debido a la ansiedad y el estrés acumulado durante las horas de encierro. Las ambulancias acudieron de inmediato para brindar la atención médica necesaria a los parientes en la vía pública.

Normalidad y Reacciones Institucionales

Dumek Turbay agradeció públicamente a las Fuerzas Militares y a la Policía por su profesionalismo durante la emergencia. El mandatario señaló que el comercio podría retornar a la normalidad al día siguiente de los hechos. Consideró que el esfuerzo conjunto fue fundamental para proteger la vida de los ciudadanos.

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La respuesta institucional también incluyó fotos publicadas por el Ministerio de Defensa elogiando a los héroes del rescate. Estas acciones buscan reforzar la confianza de la comunidad en la capacidad de respuesta del Estado. Se espera que las evaluaciones técnicas se realicen en los próximos días para mejorar los protocolos futuros.