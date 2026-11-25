Las Fuerzas Especiales rescataron con vida a 20 personas secuestradas en el Éxito de La Castellana en Cartagena tras un operativo de más de catorce horas que terminó con la captura de cuatro secuestradores y la baja de uno.

El alcalde Dumek Turbay y el presidente del departamento, Abelardo De la Espriella, confirmaron el viernes la liberación con vida de 20 personas que permanecían secuestradas en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena. Este logro se alcanzó mediante un operativo conjunto liderado por las Fuerzas Especiales de la Policía y las Fuerzas Militares, que terminó de neutralizar a los culpables tras más de catorce horas de bloqueo y negociación.

Cronología del Rescate En El Éxito De La Castellana

La operación crítica culminó poco después de la 1:10 a.m. del miércoles, momento en el que se escucharon detonaciones cercanas al establecimiento comercial. Antes de este desafortunado giro, el presidente Abelardo De la Espriella había impuesto un ultimátum estricto a los secuestradores, estableciendo que el plazo máximo para la liberación de los rehenes vencía a las 12:30 a.m. Este ultimatum se dio en un contexto donde un helicóptero de la Policía sobrevoló repetidamente el techo del Éxito durante la noche.

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Las negociaciones con los criminales se suspendieron definitivamente tras el vencimiento del plazo impuesto por las autoridades departamentales. Ante el rechazo de los secuestradores a la oferta de entrega y liberación de los rehenes, las fuerzas del orden procedieron con una acción contundente. El presidente De la Espriella describió posteriormente la intervención como absolutamente impecable, destacando la eficacia del mando táctico durante la crisis.

Balance De Las Fuerzas Militares Y Policías

De la Espriella reportó que la acción directa de las unidades especializadas logró neutralizar la amenaza armada por completo. Según las cifras oficiales presentadas, una de las cinco personas identificadas como autores del secuestro fue dada de baja, mientras que los otros cuatro fueron capturados con vida por las fuerzas de seguridad. Estas cifras reflejan el balance final de las bajas y detenidos en la zona de La Castellana.

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El mandatario departamental enfatizó que a los criminales se les dio la oportunidad clara de rendirse y salvar las vidas de los rehenes, pero decidieron rechazar dicha posibilidad. Esta decisión obligó a las fuerzas de seguridad a utilizar la fuerza letal contra uno de los integrantes del grupo criminal, cerrando de manera definitiva el cerco alrededor del supermercado.

Atención Médica De Las Víctimas Y Testimonios

Una vez asegurada la zona, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) y personal de emergencia entraron en acción inmediata para atender a las víctimas. Dumek Turbay informó que las 20 personas rescatadas se encontraban en proceso de declarar ante la Policía, acompañadas por el equipo de salud del DADIS. Un miembro de los rehenes mencionó que los secuestradores bebían alcohol y escuchaban música durante la retención.

La tensión del momento afectó gravemente a los familiares reunidos en las inmediaciones del Éxito. Varias personas deudos se desmayaron mientras los comandos de las Fuerzas Especiales iniciaban el ingreso al local. La llegada oportuna de ambulancias fue crucial para atender a los familiares colapsados por la ansiedad y el estrés acumulado durante la espera.

Situación Actual Del Supermercado Y Próximos Pasos

Dumek Turbay declaró que el Éxito de La Castellana volvería a la normalidad operativa al día siguiente del operativo. El alcalde agradeció públicamente a todo el equipo de Fuerzas Militares y policías por mantenerse en la zona durante más de catorce horas. También expresó su profundo agradecimiento a la ciudadanía por las palabras de apoyo y por mantenerse atenta a la situación.

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Aunque el objetivo principal de devolver a las familias con vida se ha cumplido, Turbay señaló que vendrán las evaluaciones oficiales correspondientes. El mandatario local deseó que el miércoles fuera un día de bendiciones para todos los cartageneros, reconociendo el esfuerzo colectivo para resolver la crisis de secuestro en el sector de La Castellana.