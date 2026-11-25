La Fuerza Pública rescató a 20 rehenes en el centro comercial Éxito de la Castellana en Cartagena tras 16 horas de asalto a camión de valores con 5 delincuentes.

La Fuerza Pública llevó a cabo una exitosa operación de rescate en la madrugada de este miércoles en el centro comercial Éxito ubicado en el barrio Castellana de Cartagena. Las autoridades confirmaron a la 1:30 de la mañana que lograron liberar a todos los rehenes retenidos durante el incidente, el cual fue calificado como impecable por los mandos militares.

Detalles del ataque al camión de valores

El incidente inició cuando un grupo de cinco delincuentes ingresó al establecimiento comercial con el propósito de asaltar un camión de valores estacionado en el centro. Los trabajadores del lugar detectaron inmediatamente a los intrusos y activaron los botones de pánico para notificar a las autoridades, dando inicio a una crisis que se extendería durante 16 horas.

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Los cinco agresores se refugiaron dentro de uno de los locales comerciales del centro comercial y tomaron como rehenes a un total de 30 personas. La situación requirió la coordinación de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para contener a los sujetos y evitar mayores daños a la población civil atrapada en el lugar.

Posiciones y resolución del operativo

Durante el desarrollo de la crisis, las autoridades dieron a los delincuentes la oportunidad de rendirse y liberar a los rehenes. Los sujetos rechazaron esta oferta de negociación, lo que obligó a las fuerzas del orden a actuar con contundencia para recuperar el control de la situación y garantizar la seguridad de las víctimas.

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En el transcurso de las 16 horas, se produjeron liberaciones parciales. Diez de las personas tomadas como rehenes fueron puestas en libertad durante el día. Adicionalmente, una mujer fue liberada poco antes del operativo final debido a problemas de salud que presentaba.

Impacto y liberación final de los 20 rehenes

El operativo concluyó con éxito al rescatar a los 20 secuestrados restantes en la madrugada del miércoles. Este desenlace positivo fue atribuido a la habilidad y preparación de la fuerza pública, quienes lograron una intervención quirúrgica que evitó bajas civiles adicionales.

El balance final del incidente dejó un delincuente dado de baja por parte de las fuerzas armadas y policiales. Las autoridades destacaron la eficiencia en la resolución del caso, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana en la región.