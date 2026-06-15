Rescate exitoso de turistas tras emergencia en embarcación sin matrícula en la desembocadura del río Atrato

La Armada Nacional rescató a todos los ocupantes de una embarcación que sufrió una entrada de agua en el casco en la desembocadura del río Atrato. Una menor de 13 años recibió atención médica. Las autoridades confirmaron que la embarcación operaba sin matrícula yDimar abrió una investigación.

Lo que pudo convertirse en una tragedia para un grupo de turistas en plena temporada de vacaciones terminó con un rescate exitoso por parte de las autoridades en la desembocadura del río Atrato, en el sector de Bocas del Atrato.

Unidades de la Armada Nacional rescataron con vida a todos los tripulantes y pasajeros de una embarcación que sufrió una emergencia. La embarcación presentó una entrada de agua en el casco, lo que causó una inundación interna incontrolable para el motorista, quien realizaba labores de control y vigilancia debido al alto flujo de turistas que se movilizan en lanchas y otras embarcaciones por la zona.

Tras activar los botes de rescate del buque, las unidades lograron sacar del agua a la totalidad de los pasajeros. Entre los turistas afectados, una menor de 13 años recibió atención médica en el sitio, especialmente por personal de sanidad naval. Las autoridades marítimas confirmaron que la embarcación operaba sin matrícula oficial. Por esta razón, la Dirección General Marítima (Dimar) anunció la apertura de una investigación para determinar las responsabilidades.

El rescate se llevó a cabo con una Unidad de Reacción Rápida y una plataforma de superficie que se encontraba en la zona. La emergencia ocurrió en un momento de alta afluencia turística, lo que resalta la importancia de fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad náutica en la región





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