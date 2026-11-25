Autoridades colombianas finalizan operativo de 16 horas en el Éxito de Contadora, Cartagena. Cinco delincuentes enfrentados y 30 rehenes liberados sanos y salvos tras asalto a camión de valores.

La Fuerza Pública de Colombia concluyó con éxito un operativo de rescate de alta complejidad en el almacén Éxito ubicado en el barrio Contadora de Cartagena, dejando como balance final cuatro delincuentes capturados y uno abatido. El incidente, que mantuvo en vilo a la ciudad y a las familias de los afectados, se originó cuando un grupo criminal de cinco individuos intentó asaltar un camión de valores estacionado en el centro comercial.

Mecanismo del ataque y activación de protocolos

Los hechos denunciados por la Fiscalía y la Policía comenzaron cuando los trabajadores del establecimiento detectaron la presencia de los sujetos malintencionados. Ante la amenaza inminente, el personal del almacén activó de inmediato los botones de pánico internos, notificando a las autoridades de seguridad sobre la situación de riesgo inminente.

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Los cinco delincuentes lograron tomar el control de una de las áreas del local y utilizaron la fuerza para retener a 30 personas como rehenes, buscando ganar tiempo y ventaja táctica frente a las fuerzas de seguridad que comenzaron a cercar el perímetro del establecimiento comercial.

Desarrollo del sitio y gestión de las negociaciones

La situación se prolongó durante más de 16 horas, exigiendo de las autoridades una combinación de firmeza policial y prudencia negociadora. Durante el transcurso del asedio, las autoridades lograron liberar a 10 de los rehenes en la primera fase del operativo, reduciendo el número de personas en riesgo.

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Poco antes del asalto final, se liberó a una mujer adicional debido a problemas de salud que ponían en peligro su vida, demostrando la atención constante a la integridad física de las víctimas. Este detalle humanitario permitió a las fuerzas especiales concentrar sus esfuerzos en el rescate de los 20 restantes sin comprometer su seguridad.

Valoración política y respaldo institucional al operativo

El alcalde Abelardo De La Espriella emitió un comunicado oficial agradeciendo a la Fuerza Pública, incluyendo a la Policía Nacional y la Armada Colombia, por su desempeño impecable. El mandatario resaltó la necesidad de enfrentar a los criminales con la contundencia del Estado, mientras se mantiene la paciencia necesaria para salvar vidas.

La Alcaldía de Cartagena también fue destacada por su apoyo logístico y coordinado en todas las etapas del rescate. La postura oficial es clara: a los violentos y criminales hay que someterlos con la autoridad del Estado, garantizando la seguridad ciudadana sin concesiones ante la delincuencia organizada.

Situación de las víctimas y cierre del incidente

A las 2:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre, las autoridades confirmaron que todas las personas retenidas en el Éxito de Contadora se encuentran sanas y salvas. Los rescatados fueron entregados a sus familias tras una rigurosa verificación médica y evaluación de sus condiciones físicas inmediatas post-rescate.

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Este resultado positivo marca el fin del asedio más prolongado en esta zona comercial reciente. Las autoridades continúan con los procedimientos penales correspondientes contra los cuatro capturados y la investigación del caso, asegurando que la justicia tome su curso frente a los responsables de este acto de violencia.