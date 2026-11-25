Fuerzas especiales rescatan a rehenes tras ataque al Éxito en Cartagena. Se analiza el incidente y su comparación con robos históricos como el de 85 mil millones a Prosegur.

Las fuerzas especiales de la Policía y el Ejército lograron la liberación exitosa de los rehenes tras un incidente de alta tensión ocurrido en el centro comercial Éxito La Castellana, ubicado en la ciudad de Cartagena. El enfrentamiento se desencadenó cuando un grupo de delincuentes, cuyo objetivo inicial era asaltar un carro de valores, terminó secuestrando a varias personas dentro de las instalaciones comerciales.

La intervención de los equipos tácticos garantizó el buen final para los ciudadanos tomados como rehenes, evitando bajas fatales en un episodio que ha sido comparado con escenas de películas de acción. El suceso ha sacado a la luz la evolución de las técnicas criminales en Colombia, donde la violencia directa coexiste con estrategias de engaño sofisticadas que buscan sumas millonarias.

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Comparación con el robo del siglo en Valledupar

El evento en Cartagena ha sido vinculado con casos históricos de la criminalidad colombiana, destacando especialmente el conocido como el "robo del siglo" que tuvo lugar en Valledupar durante el año 1994. En aquella ocasión, un grupo compuesto por 26 delincuentes ingresó sin disparar una sola bala a la sede del Banco de la República en la capital cesarense.

Los actores delictivos lograron sustraer alrededor de 24.072 millones de pesos de una bóveda de la entidad bancaria. Este hecho marcó un precedente en la forma de ejecutar delitos financieros, priorizando la sigilosidad y la negociación por encima del uso de la fuerza bruta, aunque con resultados económicos considerables para la época.

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La banda Los Usurpadores y el récord de 2024

Sin embargo, el robo de mayor valor en la historia reciente del país se registró en julio de 2024, cuando nueve integrantes de la banda Los Usurpadores se llevaron aproximadamente 85.000 millones de pesos. Los culpables entraron a la sede de la transportadora de valores Prosegur mediante engaños, suplantando autoridades y sometiendo al personal de seguridad sin necesidad de un enfrentamiento armado.

La operación de Los Usurpadores demostró una vulnerabilidad sistémica en los protocolos de seguridad de las empresas de transporte de valores. Al evitar el uso de armas y la confrontación directa, lograron una extracción de efectivo masiva que superó en gran medida a los registros anteriores, estableciendo un nuevo umbral de riesgo para el sector financiero colombiano.

Robo en aeropuerto de Riohacha y ciberdelito

Un año después de ese récord, en el 2025, un grupo de personas armadas irrumpió en la pista del Aeropuerto Almirante Padilla, en Riohacha, La Guajira. Los asaltantes interceptaron un vehículo blindado antes de que la carga fuera subida a un avión y lograron llevarse alrededor de 3.000 millones de pesos.

Además de los atracos físicos, Colombia ha enfrentado desafíos en el ciberespacio. En el año 2020, una red de ciberdelincuentes vulneró sistemas de autenticación mediante tokens bancarios, realizando transferencias masivas en cuestión de horas y logrando un botín de 25.000 millones de pesos.

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Consecuencias judiciales y situación actual en Cartagena

En la mayoría de los casos históricos, los responsables han enfrentado condenas judiciales severas. Por ejemplo, el "robo del siglo" en Valledupar resultó en 21 condenas con penas de hasta 20 años de prisión. El gerente del banco en ese momento, Marco Emilio Zabala, estuvo detenido durante 33 meses pero fue absuelto e indemnizado por el Estado.

En el caso del atraco en el aeropuerto de Riohacha, la Policía capturó a dos asaltantes en flagrancia y recuperó más de 2.000 millones de pesos. Para noviembre de 2025, las autoridades detuvieron a cuatro cabecillas de Los Lobos, estructura atribuida a la planificación del hecho. Por su parte, los nueve presuntos integrantes de Los Usurpadores siguen en proceso judicial.

En el incidente de Cartagena, a diferencia de los casos anteriores, los delincuentes no lograron sustraer fondos del carro de valores, pero el secuestro masivo marcó un antecedente negativo. Tras la captura de algunos sospechosos, se espera que sean judicializados por delitos de secuestro extorsivo, hurto en grado de tentativa y fabricación o porte de armas de fuego.