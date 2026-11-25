El presidente Abelardo De la Espriella confirmó el rescate total de rehenes en el Éxito de La Castellana. Fuerza Pública neutralizó a un delincuente tras rechazo de rendición en Cartagena.

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, confirmó oficialmente el éxito de la operación de rescate en el almacén Éxito ubicado en el sector de La Castellana, en la ciudad de Cartagena. Durante su transmisión desde el lugar de los hechos, el mandatario declaró que todos los ciudadanos secuestrados han sido liberados con vida tras la intervención conjunta de la Policía Nacional y las fuerzas militares.

Detalles de la Operación y Neutralización

La autoridad informó que la acción se ejecutó a las 1:30 de la madrugada con un despliegue calificado como "absolutamente impecable" por el propio jefe de Estado. De la Espriella señaló que, previa al asalto final, se ofreció a los delincuentes la opción de rendirse y liberar a los rehenes, una posibilidad que los asaltantes rechazaron. Como consecuencia de este rechazo, una de las balas disparadas por las fuerzas del orden dio de baja a uno de los bandidos que se resistía.

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El presidente subrayó que autorizó el operativo inmediatamente después de llegar a Cartagena y de revisar la situación de seguridad con la cúpula militar y policial. Este enfoque contundente permitió asegurar la integridad física de los ciudadanos capturados, cumpliendo con el objetivo primordial de priorizar la vida humana sobre cualquier otra consideración táctica durante la crisis.

Posiciones de Actores Clave y Respuesta del Gobierno

Abelardo De la Espriella aprovechó el momento para enviar un mensaje claro sobre la postura del Gobierno frente a la delincuencia organizada. El presidente afirmó que "cuando el Estado se decide, nunca pierde" y advirtió que cualquier intento por arrodillar al gobierno o a la ciudadanía trabajadora será enfrentado con una respuesta letal. Esta declaración refleja la doctrina de mano de hierro que caracteriza la actual estrategia de seguridad nacional.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue reconocido públicamente por su gestión durante la emergencia. De la Espriella agradeció específicamente al mandatario local por haber estado pendiente de la situación desde el primer minuto, coordinando los recursos locales para facilitar la intervención de las entidades de orden nacional. Turbay había asegurado previamente que la emergencia estaba bajo control gracias a la participación de la Policía y la Armada Nacional.

La cúpula de la Fuerza Pública, presente junto al presidente durante el anuncio, recibió felicitaciones por su desempeño en un escenario de alta complejidad. El mandatario destacó la profesionalidad de los oficiales que participaron en el cerco y el rescate, reiterando que este es un gobierno que defiende a su ciudadanía de frente y amparado en la ley.

Cronología del Incidente y Consecuencias

La crisis se inició cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar un vehículo transportador de valores dentro del centro comercial. Las cámaras de seguridad identificaron a los sujetos, lo que permitió que los operadores activaran los botones de pánico. La Policía llegó de inmediato, pero al verse sorprendidos, los asaltantes se refugiaron en uno de los establecimientos del Éxito y tomaron personas como rehenes para negociar.

Antes del desenlace final, mientras se encontraba en Villavicencio, De la Espriella expresó confianza en el resultado para los secuestrados, aunque admitió no estar seguro de que los delincuentes tuvieran la misma suerte. La operación se prolongó durante varias horas, manteniendo en vilo a la ciudad hasta la confirmación final de la liberación total de las víctimas.

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El cierre de la intervención del presidente incluyó frases de fortaleza nacional como "hoy más que nunca estoy firme por la patria" y el lema "que viva Cristo Rey". Este evento marca un hito en la respuesta estatal a atentados en zonas comerciales, demostrando la capacidad de respuesta rápida y coordinada de las instituciones de seguridad en Cartagena.