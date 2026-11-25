Operación de rescate en el Éxito de La Castellana en Cartagena concluye con rehenes liberados. Víctimas identifican a delincuentes con acento paisa y disfraz negro en el ataque.

El operativo de rescate de rehenes en la sucursal Éxito de La Castellana en Cartagena finalizó sobre la 1:40 de la madrugada. La acción conjunta entre la Policía y las Fuerzas Militares logró la liberación de todos los secuestrados tras un enfrentamiento con los delincuentes. Este desenlace pone fin a horas de tensión y negociación fallida en uno de los puntos comerciales más concurridos de la capital bolivar.

Testimonios sobre acento antioqueño en los atacantes

Dairon Rafael Velásquez, una de las víctimas sobrevivientes, confirmó a Caracol Radio que los criminales presentaban un acento del interior del país, específicamente antioqueño, y no costeño como se podría esperar en Cartagena. Los secuestradores, que iban vestidos con trajes negros, botas, cascos y gafas, mantuvieron el rostro tapado durante toda la situación de crisis. Además, portaban armas largas y cortas mientras controlaban la escena.

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María Claudia Paternina, esposa de Sebastián Solana, otro de los secuestrados, corroboró estos detalles en la misma emisora al describir los rasgos físicos y el habla de los atacantes. Las amenazas contra los rehenes fueron constantes y el ambiente fue descrito como angustiante. Solana relatara que fue golpeado durante el incidente, lo que evidencia la violencia ejercida por el grupo durante el cautiverio.

Héctor Puello, panadero del supermercado, detalló a Blu Radio que había observado a tres secuestradores inicialmente, aunque el presidente Abelardo De la Espriella informó posteriormente que el grupo estaba compuesto por cinco hombres. Puello señaló que uno de los individuos tenía un acento paisa muy marcado y actuaba de manera errática, alternando entre la calma y la agresividad. Este individuo llegó a golpear a un compañero y a patear al propio Puello, quien pensó que estaba escondido tras caerle un cartón encima.

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Posiciones de las autoridades y desenlace del operativo

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, confirmó que la operación fue absolutamente impecable y se llevó a cabo en una jornada extraordinaria de trabajo conjunto. De la Espriella informó que de los cinco secuestradores involucrados, cuatro fueron capturados y uno fue dado de baja por la Fuerza Pública. El mandatario destacó que a los criminales se les dio la oportunidad de entregarse y liberar a los rehenes, pero rechazaron la propuesta.

Antes de que los comandos ingresaran al almacén, el presidente De la Espriella emitió un ultimátum a los secuestradores con un plazo máximo hasta las 12:30 a.m. para rendirse. Un helicóptero de la Policía sobrevoló el techo del Éxito de La Castellana en varios momentos de la noche mientras se suspendían las negociaciones tras vencerse el tiempo dado. Este enfoque refleja el principio del Gobierno actual de no negociar con criminales, buscando en su lugar su sometimiento a la Justicia.

Impacto en rehenes y cronología de las detonaciones

Sobre la 1:10 a.m. comenzaron a escucharse detonaciones claras en el lugar, lo que motivó la entrada inmediata de personal de las Fuerzas Especiales al interior del comercio. La intensidad de la operación causó que varios familiares de los rehenes que se encontraban en las inmediaciones se desmayaran debido al estrés y la ansiedad. Se requería atención médica inmediata, por lo que ambulancias llegaron rápidamente al sitio para atender a estas personas afectadas.

Los testimonios recabados durante el día han permitido reconstruir la dinámica del secuestro, donde los delincentes intentaron usar disfraces para escapar, aunque uno terminó abatido por la policía. La claridad en los detalles, como el origen geográfico del acento de los atacantes, podría ser crucial para las investigaciones posteriores. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre la identidad de los capturados, pero la operación se cierra con el saldo positivo de todos los rehenes en libertad.