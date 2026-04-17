Rescate Urgente: Más de Cien Animales Hallados en Condiciones Críticas en Boyacá

Ocho organizaciones se unieron en un rescate masivo en Duitama, Boyacá, donde más de cien perros y gatos vivían hacinados y en condiciones deplorables. Ahora, las fundaciones solicitan ayuda urgente para la atención médica, alimentación y recuperación de los animales.

En un impactante operativo de rescate llevado a cabo en Duitama, Boyacá , ocho fundaciones dedicadas al bienestar animal unieron fuerzas para salvar a más de un centenar de perros y gatos que se encontraban en condiciones de extrema precariedad. La intervención, liderada por la fundación Mi Mejor Amigo y apoyada por Milagrinos, Villa Bigotes, Animalove, Alma Perruna, Dogs & Hugs, Por Amor a Rocky y Dejando Huella, reveló una situación desoladora en una vivienda particular.

Lo que inicialmente se pensó sería un rescate de aproximadamente sesenta animales, se transformó en una emergencia mayor al descubrirse que la cifra superaba los cien individuos, viviendo en un entorno insalubre y desesperado. Al ingresar al inmueble, los voluntarios se enfrentaron a una escena desgarradora: los animales estaban confinados en espacios reducidos, apiñados unos contra otros, rodeados de heces fecales y orina, lo que generaba un ambiente propicio para la propagación de enfermedades. La falta de higiene era palpable, y la presencia de roedores agravaba la situación sanitaria. Ninguno de los animales había sido esterilizado, lo que incrementaba la urgencia de la intervención y la necesidad de planes a futuro para evitar futuras camadas en condiciones similares. La mayoría de los rescatados requerían atención veterinaria inmediata debido a su estado de desnutrición, infecciones y otras patologías derivadas de su prolongada estancia en ese entorno deplorable. Varios casos de gatas preñadas añadieron una capa de complejidad y urgencia a la misión, demandando cuidados especializados y seguros para las futuras madres y sus crías. El rescate de estos más de cien animales es solo el primer paso de un largo y costoso proceso. Las fundaciones han lanzado un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para recaudar los fondos necesarios que permitan cubrir los gastos médicos, la alimentación especializada y el cuidado integral que estos seres necesitan para recuperarse física y emocionalmente. Los requerimientos son cuantiosos e incluyen desde la realización de exámenes veterinarios completos, pruebas virales y análisis de sangre, hasta ecografías para monitorear los embarazos de las gatas, tratamientos médicos específicos y, por supuesto, la esterilización de todos los animales para prevenir la sobrepoblación. La meta es ambiciosa: buscan el apoyo de al menos 200 personas que puedan realizar una donación de 20.000 pesos colombianos cada una, una cifra que, multiplicada, haría una diferencia significativa en la vida de estos animales. Las organizaciones han habilitado diversos canales de donación y animan a la comunidad a consultar sus redes sociales para obtener más información y sumarse a esta noble causa, demostrando que la unión y la empatía pueden transformar realidades





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