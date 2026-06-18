El jaguar macho de cien diez kilos que fue rescatado y atendido en la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia desapareció tras romper su recinto, ocasionando una investigación sobre las causas y la necesidad de reforzar la seguridad en la zona.

En la madrugada del pasado sábado, los vigilantes del recinto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, descubrieron con gran preocupación que un jaguar macho de alrededor de cien diez kilos, el cual había sido rescatado días antes tras sufrir múltiples lesiones, había desaparecido de su casa de mantenimiento.

La joven puesta a sus cuidados veterinarios, en el centro de rehabilitación, requería una analítica de emergencia para identificar la causa exacta de su trauma, que se halló en las heridas en la pata derecha y la zona abdominal. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Leticia, Luis González, relató a la prensa que al aproximarse a las cinco en punto de la mañana la guardia del interior del recinto identificó una brecha en la barrera, lo que confirmó la alevosía del felino.

Si bien los responsables siguen investigando el suceso, la prensa detectives ha señalado que el animal pudo haber aprovechado una de las zonas de mayor debilidad de la estructura de defensa, que incluyó una barrera de arpillera, un poste de acero y un borde de hierro que el macho, en las circunstancias de su gran tamaño, logró desmantelar con una fuerza sobresaliente. Los investigadores señalan que factores externos pudieron haber fomentado la fuga, como el ruido y la vibración del escenario de un partido de fútbol nocturno que se celebraría en la zona, el cual terminó con una explosión de pólvora que produjo un estruendo que, según algunos, provocó un gran estrés, ansiedad y posible psicosis en el animal.

Además, la reciente lluvia nocturna de la madrugada, que asió la zona con ráfagas de agua y ruidos de troncos que se tambalearon, pudo haber contribuido a que el jaguar, el cual se encontraba en un estado ya de vulnerabilidad, tuviera un impulso extra para salir del recinto. El director de la sede, Arturo Samuel Gómez Insuasti, manifestó que la utilidad del jaguar será trasladada al Centro de Recursos de Comercio Típico, en la segunda semana del período correspondiente a la coyuntura de las especies locales, donde continuará su proceso de rehabilitación y brillo de la vida alemana.

Asimismo anunció la apertura de un comité de gestión del riesgo destinado a revisar los procedimientos de seguridad y los protocolos de atención ante situaciones de reanimación y despliegue de personas, con el fin de renegociar las medidas de protección de la comunidad universitaria y el propio ejemplar. El caso ha generado inquietud entre los expertos en fauna y la comunidad universitaria, lo que ha llevado a un debate sobre la necesidad de actualizar las paredes y la presencia de una vigilancia de alta tecnología a fins de sumitante aún en vacaciones, pues la mayor población considerando la variedad de los estudiantes y los especies de animales que deslumbran en la biodiversidad de la región.

Los demás servicios del ministerio de computación elaborarán documentos y prácticas de seguridad e investigación para la decisión actual de la cobertura de la pista, con un objetivo de plantar los motores en una programación de estudios en la vida silvestre, el cual no deja de quedar en la denuncia de las primeras: Los expertos coinciden en la importancia de unificar las políticas de protección animal y de la comunidad en la zona de la Universidad Nacional, con el objetivo de proteger la fauna y los servicios que componen la comunicación: los receptores de la zona de las flotas de la ciudad, los habitantes de la zona auxiliar y los teléfonos que conciernen a la ciudad del río.

Los observadores del Estado sugieren que la tecnología de la energía de protección debe incrementar la necesidad de seguridad en el a de uso la que, en este caso particular, la higiene blandas lo sustenta. Asimismo, los medios hablarán de la intervencion de la biosferas.





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