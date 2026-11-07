Reseña de Mural: La novela de Ricardo Silva Romero y el Palacio de Justicia

Ricardo Silva Romero publica Mural, una obra que explora la toma del Palacio de Justicia del 5 y 6 de noviembre de 1985 a través de la ficción.

El escritor colombiano Ricardo Silva Romero publicó hace un año la novela Mural, una obra esencial que indaga en los sucesos traumáticos del 5 y 6 de noviembre de 1985. Este texto literario se presenta como una herramienta fundamental para comprender la complejidad histórica y humana que rodeó la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. La publicación llega en un momento crucial, marcando el aniversario número 41 de aquellos eventos que dejaron una profunda huella en la memoria colectiva del país.

La obra de Silva Romero no solo narra los hechos, sino que establece un diálogo profundo entre la ficción y la historia oficial. Esta narrativa explora las imágenes y los eventos que precedieron a la destrucción del edificio icónico, ofreciendo una perspectiva que va más allá de los registros tradicionales. Al cumplir 41 años desde la tragedia, el libro resurge como un testimonio necesario frente a un expediente histórico que aún no ha sido dilucidado por completo.

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La ficción como arma contra la amnesia

La novela de Silva Romero defiende el poder devastador y constructivo de la ficción en la sociedad. El texto argumenta que las ficciones no se limitan a la literatura, sino que operan en cuarteles, despachos presidenciales y movimientos revolucionarios, dando sentido a la identidad colectiva. Sin embargo, la obra también advierte sobre los excesos, presentando la ficción como una posible enfermedad o fanatismo que puede llevar a absurdos trágicos.

Los personajes de Mural se entregan a sus propias razones de ser, defendiendo ideas que, vistas desde la distancia, pueden parecer insensatas pero que son centrales para su existencia. La novela muestra cómo estas creencias individuales y colectivas transforman a las personas en actores de una puesta en escena macabra. A través de sus páginas, Silva Romero insite en la fuerza de la memoria y la importancia de custodiar relatos que han sido silenciados por el tiempo y la política.

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Preguntas incómodas sin respuesta oficial

La narrativa arroja luz sobre interrogantes históricos que permanecen sin respuesta clara. Entre las dudas que plantea el texto se encuentra la razón por la cual el presidente Belisario Betancur no negoció con los ocupantes. También se cuestiona por qué los guerrilleros del M-19 utilizaron a los magistrados como carne de cañón cuando la situación militar era insostenible.

Otro punto crítico abordado es la decisión de los militares de masacrar hasta el último reducto del M-19 sin detenerse. La novela investiga por qué una persona resultó viva mientras otras murieron, y por qué la esposa de un guardaespaldas ha colocado flores durante 33 años en una tumba con los despojos de un guerrillero. Estas preguntas giran en torno a un vacío histórico irreductible que la obra intenta abordar con rigor.

Construcción cinematográfica y múltiple vocación

Mural está construida con una técnica cinematográfica, similar a una película que se despliega en el lector. Esta estructura permite una inmersión total en los eventos, permitiendo que el lector experimente la tensión y el caos de los dos días de asedio. La novela actúa como un archivo histórico, una obra de suspenso y un ensayo sobre la violencia y el eterno retorno al mismo tiempo.

El texto se presenta como una galería de retratos y una bibliografía comentada que resume cinco siglos de historia colombiana. Al igual que Javier Cercas habla del punto ciego en la literatura, Mural identifica los vacíos en la historia oficial de la Guerra Civil y el magnicidio del Palacio de Justicia. La obra ofrece una visión multifacética que desafía las narrativas simplistas y ofrece una comprensión más profunda de aquellos días de noviembre de 1985.