La Resolución 1644 de 2026 redefine la telemedicina en Colombia. Distingue entre gestión administrativa y diagnósticos clínicos con IA para garantizar seguridad.

La Resolución 1644 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud, actualizó las normas vigentes para los servicios virtuales en Colombia. Esta normativa busca garantizar condiciones de seguridad y calidad para los pacientes que reciben atención a distancia. La diferencia principal radica en distinguir entre el uso de aplicaciones para trámites y las consultas médicas formales.

Diferencia entre Gestión y Diagnóstico

La norma establece una distinción clara entre utilizar el celular para solicitar una cita y usarlo para recibir un diagnóstico. WhatsApp puede seguir utilizándose para solicitar, confirmar o cancelar citas médicas sin infringir la ley. Los pacientes también pueden recibir recordatorios sobre consultas y preguntar por horarios y requisitos para exámenes.

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El problema no es la aplicación, sino confundir un canal cómodo con una infraestructura clínica. Dorian Rallón, ingeniero de sistemas especializado en el sector salud, explica que las conversaciones informales no reemplazan una consulta formal. El uso del chat para resolver dudas administrativas no equivale a una valoración médica profesional.

Mecanismos de Consulta Sincrónica y Asincrónica

La resolución permite el uso de plataformas de videoconferencia para prestar servicios de telesalud bajo condiciones de seguridad. La consulta sincrónica ocurre en tiempo real durante el cual el médico identifica al paciente y define el tratamiento. Este formato requiere que ambas partes estén conectadas al mismo momento para realizar la valoración.

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Existe también la consulta asincrónica que no requiere conexión simultánea entre el usuario y el profesional. El usuario envía información clínica por una plataforma habilitada y el médico la revisa posteriormente. Este modelo permite formular medicamentos o actualizar documentos sin necesidad de desplazarse.

Toda esta atención debe realizarse mediante una plataforma que cumpla las condiciones exigidas por la normativa. Es indispensable que exista un profesional responsable de la atención para garantizar la calidad del servicio. La historia clínica debe registrar lo ocurrido durante el proceso de forma adecuada.

Derechos del Paciente y Protección de Datos

Antes de la atención virtual, el profesional debe explicar la dinámica, beneficios y riesgos de este tipo de consulta. Los pacientes tienen derecho a recibir respuestas claras sobre cómo se protegerán sus datos personales. También deben saber qué hacer si se pierde la conexión o se presenta algún inconveniente técnico durante el servicio.

Al finalizar la sesión, el paciente puede solicitar los documentos relacionados con la cita. Esto incluye órdenes de exámenes o fórmulas médicas emitidas durante el proceso. Las indicaciones entregadas deben estar completas para asegurar el seguimiento correcto del tratamiento prescrito.

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Regulación de Inteligencia Artificial Médica

La Resolución 1644 permite utilizar herramientas desarrolladas con inteligencia artificial como apoyo para los profesionales de salud. El paciente debe ser informado explícitamente cuando se utilicen estas tecnologías durante su atención. Esta transparencia es fundamental para mantener la confianza en el sistema de salud.

El médico debe conocer las funciones y limitaciones de la herramienta de inteligencia artificial utilizada. La normativa señala claramente que la inteligencia artificial no reemplaza al médico ni debe tomar decisiones clínicas independientes. El diagnóstico y las decisiones sobre los tratamientos deben permanecer bajo la responsabilidad del personal de salud.

Si el profesional considera que necesita un examen físico, debe indicar cómo acceder a la atención presencial. El Ministerio de Salud estableció un plazo de 12 meses desde agosto de 2026 para el ajuste de prestadores. Esta transición permite a las entidades adaptarse a las nuevas reglas de seguridad.