Resolución 2493: ADRES pospone nuevo reporte de EPS a mayo 2027

El Ministerio de Salud confirma que el giro directo a hospitales continúa sin interrupciones tras la Resolución 2493. La entrada en operación del nuevo estándar técnico para las EPS se traslada al 3 de mayo de 2027.

La Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ( ADRES) ajustó su cronograma operativo mediante la Resolución 2493, expedida el 29 de octubre de 2026. Esta disposición oficial trasladó la fecha de entrada en vigencia del nuevo mecanismo de reporte de información desde las Entidades Promotoras de Salud ( EPS) hasta el 3 de mayo de 2027.

Mecanismo de Giro Directo Continúa Operativo

El Ministerio de Salud emitió una aclaración formal para asegurar que la modificación del cronograma no afecte la liquidez del sector. Se confirmó que el giro directo de recursos hacia hospitales, clínicas y proveedores de servicios y tecnologías en salud continuará funcionando sin ninguna interrupción. Los prestadores recibirán sus pagos mediante los procedimientos y plataformas actualmente habilitados durante todo el periodo de transición.

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Nuevo Estándar Técnico y Operativo ADRES

La medida normativa busca fortalecer el registro, seguimiento y trazabilidad de la información vinculada al giro directo de recursos. Este proceso requiere que las EPS y entidades involucradas ajusten sus herramientas para responder a nuevos requerimientos técnicos. El objetivo es mejorar los reportes ante la ADRES sobre fondos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos.

Razones de la Ampliación Plazo Mayo 2027

El Ministerio de Salud justificó la ampliación del plazo para permitir adecuaciones tecnológicas completas y pruebas necesarias. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar una transición organizada sin generar dificultades operativas. Las entidades del sistema cuentan con tiempo suficiente para realizar los ajustes correspondientes antes de la implementación final del nuevo modelo de reporte.

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Impacto en Prestadores y Proveedores Salud

Los hospitales y clínicas pueden mantener sus operaciones normales sin preocuparse por suspensiones de pago. La entidad rectora insistió en que la resolución es un ajuste operativo del reporte y no cambia la continuidad de las transferencias. Esto asegura que los recursos destinados a la atención de usuarios sigan fluyendo con normalidad bajo los mecanismos vigentes.

Próximos Pasos Implementación Normativa

Las EPS deben preparar sus sistemas internos para cumplir con el nuevo estándar técnico fijado para el 3 de mayo de 2027. Durante este lapso, la autoridad sanitaria monitorea la capacidad de adaptación de cada entidad promotora. La meta final es establecer un flujo de información más preciso y transparente para toda la gestión financiera del sistema de seguridad social en salud colombiano.